Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı

İHA - Anadolu Ajansı 13.05.2021 - 13:35 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 13:38
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ramazan Bayramı’nın birinci gününde aşı çalışmaları devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından randevu alan sağlık çalışanlarının eşleri, sabah erken saatlerde gelerek aşılarını oldu.
Günde 2 bin 500 ile 3 bin arasında vatandaş aşı olurken, sırası gelen vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutularak aşılarını yaptırmak için sokağa çıkabiliyor.
Aşı olmaya gelen 65 yaşındaki Nebahat Solak, “İkinci aşıyı olmaya geldim, çok memnunum. Teşekkür ederim, devletimize Allah zeval vermesin. Ben de aşı olmaktan kaçıyordum, son zamanlarda kararımı verdim. Aşı oldum” dedi.