Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde aşı çalışmaları devam ediyor. Sistemde listeye eklenen sağlık çalışanlarının eşleri de aşı olurken, sırası gelen vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutularak aşılarını yaptırıyor.

İHA - Anadolu Ajansı 13.05.2021 - 13:35 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 13:38

Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı - 1
Aşılama programında yeni kademeye geçildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra, bugün sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı.
Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı - 2

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ramazan Bayramı’nın birinci gününde aşı çalışmaları devam ediyor.

Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı - 3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından randevu alan sağlık çalışanlarının eşleri, sabah erken saatlerde gelerek aşılarını oldu.

Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı - 4

Günde 2 bin 500 ile 3 bin arasında vatandaş aşı olurken, sırası gelen vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutularak aşılarını yaptırmak için sokağa çıkabiliyor.

Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı - 5

Aşı olmaya gelen 65 yaşındaki Nebahat Solak, “İkinci aşıyı olmaya geldim, çok memnunum. Teşekkür ederim, devletimize Allah zeval vermesin. Ben de aşı olmaktan kaçıyordum, son zamanlarda kararımı verdim. Aşı oldum” dedi.

Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı - 6
Hemşire Burak Tunç ise “Ramazan ayında olduğu gibi yine bayramda da aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Sabah saat 08.00’dan gece 00.00’a kadar gelen vatandaşlarımızın aşılarını yapıyoruz. Vatandaşımızı kendisi randevu almasa dahi, sırası geldiği zaman bakanlığımızın bize verdiği aşı sistemi üzerinden onlara aynı gün içerisinde aşı yapabiliyoruz. Günlük takribi 2 bin 500-3 bin kişinin aşısını yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı - 7
Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı - 8

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