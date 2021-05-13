Bayramda aşılama devam ediyor: Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı

Günde 2 bin 500 ile 3 bin arasında vatandaş aşı olurken, sırası gelen vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutularak aşılarını yaptırmak için sokağa çıkabiliyor.

Hemşire Burak Tunç ise “Ramazan ayında olduğu gibi yine bayramda da aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Sabah saat 08.00’dan gece 00.00’a kadar gelen vatandaşlarımızın aşılarını yapıyoruz. Vatandaşımızı kendisi randevu almasa dahi, sırası geldiği zaman bakanlığımızın bize verdiği aşı sistemi üzerinden onlara aynı gün içerisinde aşı yapabiliyoruz. Günlük takribi 2 bin 500-3 bin kişinin aşısını yapıyoruz” şeklinde konuştu.