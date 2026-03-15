Bayramda beslenme önerileri. Ağır ve yağlı yiyeceklerden, aşırı tatlı tüketiminden kaçınılmalı

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala bayram sofraları için hazırlıklar başladı.

Tatlılar, çeşit çeşit şekerlemeler, hamur işleri... Ancak oruç sonrası vücuda bir anda yüklenmek sağlık sorunlarına neden olabilir.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya; sık ve ağır öğünlerin, düzensiz saatlerde beslenmenin ve liften fakir ancak yağ ve karbonhidrat açısından zengin gıdaların tüketilmesinin sindirim sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturabildiğine dikkat çekti.

Sarıkaya "Bu tür beslenme alışkanlıkları reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlara yol açabilir." uyarısında bulundu.