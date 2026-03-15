Bayramda beslenme önerileri. Ağır ve yağlı yiyeceklerden, aşırı tatlı tüketiminden kaçınılmalı
15.03.2026 12:05
NTV - Haber Merkezi
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala sofralar için hazırlıklar başladı. Bayramda tatlı, şeker, çikolata ikram etmek gelenek. Ancak şeker ve karbonhidrat ağırlıklı sofralar ramazan ayı sonrası sağlığı olumsuz etkileyebilir. İşte uzmanlardan bayram sofraları için öneriler...
Tatlılar, çeşit çeşit şekerlemeler, hamur işleri... Ancak oruç sonrası vücuda bir anda yüklenmek sağlık sorunlarına neden olabilir.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya; sık ve ağır öğünlerin, düzensiz saatlerde beslenmenin ve liften fakir ancak yağ ve karbonhidrat açısından zengin gıdaların tüketilmesinin sindirim sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturabildiğine dikkat çekti.
Sarıkaya "Bu tür beslenme alışkanlıkları reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlara yol açabilir." uyarısında bulundu.
Uzmanlar özellikle karbonhidrat tüketimi konusunda da uyarıyor.
Bayramda ikram edilen yiyeceklere bakıldığında hep şeker içeriği yüksek tatlılar olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan "Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ramazandaki tempodan sonra vücudun dengesini bozacak agresif bir yeme alışkanlığına dönmemek, yoğun yağlı et tüketimine dikkat etmemiz ve sıvı alınımını artırmamız lazım." dedi.
İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli de vücudun adaptasyon süreci olduğunu belirtip "Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. Kızartma gibi ya da mayayla yapılmış hamur işlerinden kaçınmamız gerekiyor." diye konuştu.
Güne küçük porsiyonlarla başlamanın ve vücudu yavaş yavaş normal düzenine alıştırmanın önemine de dikkat çekiliyor.