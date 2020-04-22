Bebeklere özel yüz siperliği üretildi

Prof. Dr. Üstün, SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pandemi hastanesi olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid negatif gebelerimizi ve anne adaylarımızı hastanemizde takip ediyor ve doğumlarına giriyoruz. Alabileceğimiz maksimum önlemleri alarak bebeklerimizi dünyaya hazırlamaya çalışıyoruz. Her doğan yeni bebeğe ve doğum esnasında bütün annelerimize siperlik takıyoruz. Amaç hem sağlık personelini hem de anne adayını ve doğacak bebeğimizi virüsten maksimum düzeyde koruyabilmek. Hastanemizde şüpheli olguların karşılanmasında, tamamen ayrı bir ünite, ameliyathane ve doğum ünitesi oluşturduk. Bulgusuz Kovid pozitif olan hastaları da düşünerek tüm gebelerimizde ve bebeklerimizde her türlü tedbiri elimizden geldiğince alıyoruz."