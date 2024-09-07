Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç

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Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Bazı meyve ve sebzeler zengin içeriği sayesinde vücut için adeta bir ecza deposu görevi görüyor Dikenli, mayhoş, ekşi bir tadı olan şifalı meyveler arasında yer alan karamuk da sağlık için çok faydalı. Türkiye'de kendiliğinden yetişen bu meyve yeteri kadar ilgi görmese de bir çok derde deva oluyor.
Doğada zahmetsizce kendi kendine yetişen bazı meyveler ve bitkiler vücut için tam bir şifa kaynağu olabiliyor. Özellikle belirli mevsimlerde memleketlerine gidenler tarafından toplanan karamuk meyvesi birçok hastalığı derman olabiliyor.