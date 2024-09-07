Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç

Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı problemlerinde boğazı ve sinüsleri rahatlatır.Terleme problemi olanlar için ter bezlerinin en sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur. iltte bakteri oluşumu ile savaşır. Böylece sivilce ve akne oluşumunu baskılar.

Sinir sistemi rahatsızlıklarından dolayı oluşan gerginliğin ve stresin azalmasını sağlar.