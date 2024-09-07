Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Bazı meyve ve sebzeler zengin içeriği sayesinde vücut için adeta bir ecza deposu görevi görüyor Dikenli, mayhoş, ekşi bir tadı olan şifalı meyveler arasında yer alan karamuk da sağlık için çok faydalı. Türkiye'de kendiliğinden yetişen bu meyve yeteri kadar ilgi görmese de bir çok derde deva oluyor.

Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç - 1

Doğada zahmetsizce kendi kendine yetişen bazı meyveler ve bitkiler vücut için tam bir şifa kaynağu olabiliyor. Özellikle belirli mevsimlerde memleketlerine gidenler tarafından toplanan karamuk meyvesi birçok hastalığı derman olabiliyor.

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Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç - 2

Karamuk bitkisinin faydaları oldukça fazla olduğu için bu doğal kaynak bir alternatif tıp ürünü olarak kullanılmaktadır. Karamuk meyve veren bir bitki türüdür. Kökünden meyvesine kadar hemen hemen bitkinin her bölümü farklı şekillerde tüketilebilmektedir.

Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç - 3

Antikor üretimini hızlandıran bu meyve soğuk algınlığına da iyi geliyor. Vücuttaki iltihabı iyileştirmeye yardımcı olan karamuk diyabete de iyi gelebiliyor.

Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç - 4

Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı problemlerinde boğazı ve sinüsleri rahatlatır.Terleme problemi olanlar için ter bezlerinin en sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur. iltte bakteri oluşumu ile savaşır. Böylece sivilce ve akne oluşumunu baskılar.
Sinir sistemi rahatsızlıklarından dolayı oluşan gerginliğin ve stresin azalmasını sağlar.

Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç - 5

Karamuk dikenli bir meyve olduğu genellikle eldivenle toplanıyor. Toplaması oldukça zor ve zahmetli olan bu meyvenin bir ağacının toplanması 7-8 saati buluyor. Karamuk meyvesi toplandıktan sonra yaş ve kuru şekilde satılabiliyor. Vişne hoşafı, üzüm hoşafı yapılarak tüketilebiliyor.

Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç - 6

Karamuk meyvesi Türkiye'de pek ilgi görmüyor. Ancak yurt dışında özellikle Ruslar bu meyveyi sıklıkla tüketiyor. Biz nasıl pilavlarda kuş üzümünü kullanıyorsak, Rus vatandaşlarda genellikle pilavlara karamuğu kullanıyorlar.

Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç - 7

KARAMUK BİTKİSİ VE MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak kullanıldığı gibi meyveleri de taze veya kurutularak kullanılır. Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılır.

Bedava antikor üretiyor! Değerini Ruslar biliyor: 7 saatte toplanan doğal ilaç - 8


Yaprakları tat vermesi için çorba ve bulgur pilavına konur.

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