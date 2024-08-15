Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor

Anadolu'nun yanı sıra Rusya, Hindistan, Ortadoğu, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da da yetiştirilen hünnap, yüksek C, B1, B2 ve B6 vitaminleri, mineraller ile organik ve inorganik madde içeriği barındırıyor.

UYARI! Herhangi bir sağlık probleminiz, düzenli kullandığınız ilaç, kronik rahatsızlığınız ya da gebelik durumunuz varsa hünnap meyvesini beslenme listesinize eklemeden önce bir uzmana danışın.