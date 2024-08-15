Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor
Doğadaki pek çok meyve, sebze ve bitki vücut için şifa kaynağı olarak bilinir. Doğru tüketilen doğanın mucizesi bazı besinler vücudunuzu iyileştirir, bağışıklığınızı güçlendirir ve vücudunuza enerji depolar. Çin'de ve Japonya'da bol bol tüketilen Türkiye'de de yetişen bir meyve var ki her bir tanesi doğal vitamin hapı yerine geçiyor.
Halk arasında "Çin hurması" olarak da bilinen hünnap, vücut için çok faydalı. Özellikle Çinlilerin sürekli tükettiği hünnap, "ölümsüzlük meyvesi" olarak da tanımlanıyor. Eylül ve Ekim ayları itibarıyla pazar tezgahında, market raflarında yerini alan hünnap doğal bir şafa kaynağı.