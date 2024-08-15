Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor

Doğadaki pek çok meyve, sebze ve bitki vücut için şifa kaynağı olarak bilinir. Doğru tüketilen doğanın mucizesi bazı besinler vücudunuzu iyileştirir, bağışıklığınızı güçlendirir ve vücudunuza enerji depolar. Çin'de ve Japonya'da bol bol tüketilen Türkiye'de de yetişen bir meyve var ki her bir tanesi doğal vitamin hapı yerine geçiyor.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 1

Halk arasında "Çin hurması" olarak da bilinen hünnap, vücut için çok faydalı. Özellikle Çinlilerin sürekli tükettiği hünnap, "ölümsüzlük meyvesi" olarak da tanımlanıyor. Eylül ve Ekim ayları itibarıyla pazar tezgahında, market raflarında yerini alan hünnap doğal bir şafa kaynağı.

SAĞLIK HABERLERİ

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 2

Çin'de ve Japonya'da "hayat şurubu" olarak bilinen ve sıklıkla tüketilen hünnap, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetişen hünnap sindirimden, kas, kemik, diş sağlığına kadar her şeye iyi geliyor.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 3

Büyük çiçekli çalırda ve ağaçlarda büyüyen hünnap, Güney Asya'ya özgü bir meyve. Çin'de ve Japonya'da çok popüler olan bu meyve ilaç yapımında bile kullanılıyor. Kalorisi düşük olan hünnap bol lif, vitamin ve mineral kaynağı.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 4

Mükemmel bir sağlıklı atıştırmalık olan hünnap, güçlü antioksidanların başında geliyor. Zengin C vitamini içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor ve vücudun direncini artırıyor. Ayrıca kas kontrolünde önemli bir yeri vardır. Makul miktarda potasyum da içeriyor. Bunların yanında hünnap meyvesi, vücuda enerji sağlayan doğal şekerdir.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 5

Kalp sağlığını korumaya yardımcı olan hünnap, sinir sistemi sağlığı üzerinde de etkili. Diş, kemik ve kas sağlığını koruyan bir meyvedir. Aynı zamanda düzenli ve yeteri miktarda tüketilirse enerji santralidir.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 6

HÜNNAP BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIYOR

Hünnapta bulunan saponinler glukagon sentezini azaltır ve kan glukoz düzeyinin azalmasına yardımcı olur. Tokluk hissi vermesi sayesinde obeziteyi de önler. Lif içeriği yüksek olan hünnap sindirimi de düzenler, kabızlığa iyi gelir.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 7

Fazlasının vücutta reaksiyon vermesi ihtimaline karşı, meyvenin büyüklüğüne göre günde 1 ya da 3 adet hünnap meyvesi yenebilir. Ayrıca aç karnına hünnap yenmesi meyvenin faydalarını arttırmaktadır.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 8

VÜCUDUN VİTAMİN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Günlük potasyum ihtiyacınızın yüzde 5'ini sağlayabileceğiniz hünnap, yüksek lif içeriği ve düşük kalorisiyle, sağlıklı bir atıştırmalıktır. Özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip hünnap meyvesi C vitamini bakımından da son derece zengin.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 9

Ayrıca hünnap sirkesi kanı temizleyerek kalbe ve beyne giden oksijen miktarını artırır. Böylece kişiye daha iyi hissettirir. Nezle ve soğuk algınlığı gibi durumlarında vücut direncini artırarak hastalığın çabuk atlatılmasını da sağlar.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 10

HÜNNAP "ÖLÜMSÜZLÜK MEYVESİ" OLARAK BİLİNİYOR

Anavatanı olan Çin'de 4 bin yıldan beri yetiştirilen ve "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan hünnabın 56 cins ve 900 türü bulunuyor.


Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 11

Anadolu'nun yanı sıra Rusya, Hindistan, Ortadoğu, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da da yetiştirilen hünnap, yüksek C, B1, B2 ve B6 vitaminleri, mineraller ile organik ve inorganik madde içeriği barındırıyor.

UYARI! Herhangi bir sağlık probleminiz, düzenli kullandığınız ilaç, kronik rahatsızlığınız ya da gebelik durumunuz varsa hünnap meyvesini beslenme listesinize eklemeden önce bir uzmana danışın.

Bedava vitamin hapı! Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" kanı temizliyor, vücuda B1, B2 ve B6 depoluyor - 12

HÜNNAP ÇAYI YAPIMI

Hünnap çayı, hünnap meyvesinden yapılan lezzetli ve besleyici bir içecektir.

Hünnap, özellikle geleneksel tıpta ve bazı kültürel diyetlerde değerlidir.

İşte hünnap çayı yapmanın basit bir tarifi:

Malzemeler:

  • 1 su bardağı hünnap meyvesi (kuru veya taze)
  • 2 su bardağı su
  • 1-2 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
  • Birkaç dilim limon (isteğe bağlı)

Hazırlık:

  • Eğer hünnaplar kuru ise, önce bunları 10-15 dakika sıcak suda bekletin, böylece yumuşar.
  • Taze hünnap kullanıyorsanız, doğrayın ve çekirdeklerini çıkarın.
  • Bir tencereye 2 su bardağı suyu koyun ve kaynatın.
  • Su kaynamaya başladıktan sonra hünnapları ekleyin. Kısık ateşte 10-15 dakika demlemeye bırakın.
  • Demlendikten sonra çayı bir süzgeç yardımıyla süzün.
  • İsteğe bağlı olarak bal ekleyebilirsiniz. Ayrıca, limon dilimleri de ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.
  • Hünnap çayınız hazır. Sıcak veya ılık olarak servis yapabilirsiniz.

    Hünnap çayı, hem besleyici hem de rahatlatıcı bir içecek olabilir. Afiyet olsun!
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