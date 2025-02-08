Bel yağını eritmek için 5 sabah alışkanlığı: Aç karnına yapmak yetiyor

LİMONLU SU İŞE YARIYOR MU?

Sabahın erken saatlerinde bir bardak ılık limonlu su içmek metabolizmanız için harikalar yaratabilir. Limonlar yağ oksidasyonuna yardımcı olan C vitamini içerirken, ılık su sindirime yardımcı olur ve toksinleri atar. 2018'de yapılan bir araştırma, susuz kalmamanın bir kişinin kilo vermesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Bir tutam tarçın veya bal eklemek yağ yakma özelliklerini daha da artırabilir.





