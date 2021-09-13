Belirtiler ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit edebilen test geliştirildi

"KANSERLERİN DÖRTTE ÜÇÜNÜ ERKEN AŞAMADA TESPİT EDEBİLİRİZ"

NHS Direktörü Amanda Pritchard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu hızlı ve basit kan testi, burada ve dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir. Belirtiler ve semptomlar ortaya çıkmadan kanseri bularak, onu tedavi etme şansımız çok yüksek ve insanlara mümkün olan en iyi hayatta kalma şansını verebiliriz. Galleri kan testi başarılı olursa, kanserlerin dörtte üçünü erken bir aşamada tespit edebiliriz.”