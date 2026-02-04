Belirtiyi görmezden geldi ama kansermiş. Sessiz ilerliyor, "tek bir tedavi yok"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Saymanı Mehmet Ali Nahit Şendur, her 4 kadından birine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve meme kanserinde erken teşhisin mümkün olduğunu söyledi. Şendur, erken tanının gerçekleşmesi için de düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmenin önemli bir husus olduğunun altını çizdi.

1950'li ve 2000'li yıllar arasındaki kanserle bağlantılı hayatta kalma oranı yüzde 59'larda olduğunu aktaran Nuri Karadurmuş, günümüzde bu yüzdenin 70'lere çıktığını söyledi.