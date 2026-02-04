Belirtiyi görmezden geldi ama kansermiş. Sessiz ilerliyor, "tek bir tedavi yok"
04.02.2026 13:07
NTV - Haber Merkezi
Kanser, dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kanser hastalığında erken tanı hayati öneme sahip. Kanserle mücadelede ciddi önem taşıyan erken farkındalık ise düzenli doktor kontrollerinden geçiyor.
Her yıl 4 Şubat'ta düzenlenen Dünya Kanser Günü, kanser hastalığında erken tanı için farkındalık yaratıyor. Dünyada her geçen yılda 20 milyon kişi kanser tanısı konuyor. Türkiye'de ise bu tanıyı alanların sayısı 240 bini buluyor. Kanserle mücadelede tedavide süreklilik başlı başına önemli bir unsurken, başlangıçta düzenli doktor kontrolleri ve erken tanı ise hayati bir önem taşıyor.
4 KADINDAN BİRİNE MEME KANSERİ TEŞHİSİ
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Saymanı Mehmet Ali Nahit Şendur, her 4 kadından birine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve meme kanserinde erken teşhisin mümkün olduğunu söyledi. Şendur, erken tanının gerçekleşmesi için de düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmenin önemli bir husus olduğunun altını çizdi.
1950'li ve 2000'li yıllar arasındaki kanserle bağlantılı hayatta kalma oranı yüzde 59'larda olduğunu aktaran Nuri Karadurmuş, günümüzde bu yüzdenin 70'lere çıktığını söyledi.
İNTERNET KAYNAKLARI TEDAVİDE DOĞRU BİR YOL DEĞİL
Kanserde tedaviye cevap verme oranı; hastanın yaşına, cinsiyetine, beslenme koşullarına ve hastalığın evresine göre değişiklik gösteriyor. Uzmanlar kanser teşhisinde sağlıklı bir süreç ilerletilmesi adına bir hususa daha parmak basıyor. Uzman isimler, internet üzerinden erişilen kaynakların kanser tedavisi için herhangi bir tanı veya tedavide doğru bir yol olmadığını söylüyor.
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nden Gökşen İnanç İmamoğlu, sosyal medyadaki reklam amacı güden içeriklerin hastalarda kanserin tek bir türü olduğu algısına düşürüp, tek bir kanser türüne yönelik ama tüm kanser türlerini içeren bir tedavi varmış gibi yansıtılmasının yanlış olduğunu önemle vurguladı.
13 BİNLİK KESİM JİNEKOLOJİK KANSER GRUBUNDAN
Türkiye'de kanser tanısı alan 240 bin hastanın yarısı, kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Kanser tanısı alanların 13 binlik bir kesimini de jinekolojik kanser türleri oluşturuyor. Uzman isimler bu sayının da giderek arttığını söylüyor. Prof. Dr. Polat Dursun, 13 binlik kesimin de kendi içinde üçe ayrıldığını; 5 binin rahim kanseri, 4 bini yumurtalık kanseri ve 3 bininin de rahim ağzı kanseri olduğunu belirtti.
HPV AŞISI RAHİM AĞZI KANSERİNDE ÖNEMLİ
Prof. Dr. Dursun, bu kanserlerden korunmak için de öncelikle sağlıklı beslenmek, sigara alkol tüketmemek ve düzenli spor yapmak olduğunu söyledi. Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı Dursun da kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkat çekti.
Rahim ağzı kanserinin dünyada, kadınlarda en çok görülen ilk 10 kanser arasında yer aldığını söyleyen uzman isim, bu kanserin çocukluk çağında 9-15 yaşları arasında aşılamayla önlenebilecek bir kanser olduğunu aktardı. Polat Dursun, rahim ağzı kanserinin en önemli etkeninin yüzde 98 HPV virüsü olduğunu belirtirken kanserin HPV aşısıyla da önlenebileceğinin altını çizdi.
ERKEN TANI HAYATİ ÖNEME SAHİP
Yozgat'ta Aile Sağlığı Merkezinde yaptırdığı kanser taramasında meme kanseri olduğunu öğrenen 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Sevim Bakır, erken teşhis sayesinde hastalığı yenenlerden biri. Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde; sınıf öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Bakır, 4 yıl önce 40 yaş üzeri kadınlara yönelik kanser taramasına katılarak yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda birinci evre meme kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 6 aylık tedavinin ardından sağlığına ve öğrencilerine kavuşan Bakır, kontrollerini ise 6 ay arayla sürdürüyor.
REKTUM KANSERİNDE ERKEN TANI
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da geçmeyen bağırsak rahatsızlıkları ve hızlı kilo kaybıyla hastaneye başvuran Ergin Bora'nın haberini İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde okumuştuk . Bora, başvurduğu hastanede gerekli tetkiklerinin yapılmasının ardından rektum (kalın bağırsak) kanseri olduğunu öğreniyor. Erken teşhis konulan hasta, uygun tedavi yöntemiyle ve moralini de yüksek tutarak sağlığına kavuşuyor. Erken tanı sayesinde hastalığı ileri seviyeye atlamadan tedaviye başlayan Bora, “Erken teşhis hastanın hayat kalitesini ve yaşam tarzını tamamen değiştiriyor” diye de ekliyor.
REKTUM (KALIN BAĞIRSAK) KANSERİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kanserli hücrelerin rektum dokularında büyümesiyle beraber ortaya çıkan bir kanser türüdür. Genellikle rektum astarındaki poliplerden kaynaklanır.
Makatta kanama ve dışkıda kan görülmesi, dışkıda mukus, beklenmedik kilo kaybı, dışkılama esnasında ağrı gibi belli başlı semptomlara da dikkat edilmesi erken tanıya yardımcı olacaktır.