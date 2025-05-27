Belirtiyi önemsemedi, cilt kanseri çıktı: Saç derisinde fark etti

İngiltere’de yaşayan iki çocuk annesi Michaela Peacock, ölümcül cilt kanseri melanomu erken evrede fark etti.

Belirtiyi önemsemedi, cilt kanseri çıktı: Saç derisinde fark etti - 1

Geçtiğimiz yılın sonlarında bir akşam televizyon izlerken saç derisinde bir şişkinlik fark eden Peacock, eşiyle birlikte kontrol ettiğinde bunun çocukluğundan beri var olan sıradan bir ben olabileceğini düşündü.

Ocak ayı başında aile hekimine başvuran Peacock, hastaneye sevk edildi. Yapılan biyopsi sonucunda, çıkarılan benin melanom olduğu ortaya çıktı.


SAĞLIK HABERLERİ

Belirtiyi önemsemedi, cilt kanseri çıktı: Saç derisinde fark etti - 2

Doktorların en çok endişelendiği şeyin benin içindeki koyu pigment olduğunu belirten Peacock, “Teşhis konduğunda şok oldum. İlk aklıma gelen 'Bu bir ölüm cezası mı?' sorusu oldu,” diye konuştu.


Belirtiyi önemsemedi, cilt kanseri çıktı: Saç derisinde fark etti - 3

"GÜNEŞLENMEYİ SEVİYORDUM"

Gençlik yıllarında güneşlenmeyi sevdiğini, ancak hiç güneş kremi kullanmadığını söyleyen Peacock, “Cildim çok hassas ve bronzlaşmam mümkün değil. Biraz renk alabilmek için önce yanmam gerekiyordu. Yıllar önce geçirdiğim kötü yanıkların bedelini şimdi ödüyorum,” dedi.

Doktorların ifadesine göre, şiddetli bir güneş yanığı bile melanomun 20 yıl sonra ortaya çıkmasına neden olabiliyor.


Belirtiyi önemsemedi, cilt kanseri çıktı: Saç derisinde fark etti - 4

Peacock’un vücudunun farklı bölgelerinde bulunan diğer benlerden de biyopsi örnekleri alındı. Eğer bu lezyonlar da kanserli çıkarsa, ileri düzey tedavilere ihtiyaç duyulabilecek.

Belirtiyi önemsemedi, cilt kanseri çıktı: Saç derisinde fark etti - 5

"MELANOM HAFİFE ALINMAMALI"

Peacock, bazı insanların cilt kanserini hafife aldığını ve “Sadece cilt kanseri” diyerek konuyu küçümsediğini belirterek, “Bu inanılmaz derecede yanlış bir yaklaşım. Melanom ölümcüldür ve insanları öldürür,” diye uyardı.

Artık dışarı çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi, şapka ve güneş gözlüğü kullandığını belirten Peacock, “Bir vampire dönüştüm diyebilirim. Gölgede durmaya özen gösteriyorum,” dedi.


Belirtiyi önemsemedi, cilt kanseri çıktı: Saç derisinde fark etti - 6

Cilt kanserine karşı insanları bilinçlendirmeye çalışan Peacock, “İnsanlara durmadan uyarılarda bulunuyorum. SPF kullanın, güneşte yatmayın diyorum. Ama bu mesajı nasıl etkili ileteceğiz bilmiyorum. Korkutmak şu anki en etkili yöntem gibi görünüyor,” diye konuştu.


Belirtiyi önemsemedi, cilt kanseri çıktı: Saç derisinde fark etti - 7

Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere’de son on yılda kanser oranlarında neredeyse yüzde 30 artış yaşandı. Artışın büyük bölümü yaşlı bireylerde görülürken, 25-49 yaş arası vakalarda da yüzde 7 oranında yükseliş dikkat çekiyor.

Uzmanlar, melanomun erken teşhis edilmesi halinde beş yıl ve daha uzun süre yaşama şansının yüzde 100’e yakın olduğuna dikkat çekiyor. Ancak geç teşhis edilen vakalarda bu oran yarıya düşüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER