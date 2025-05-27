Belirtiyi önemsemedi, cilt kanseri çıktı: Saç derisinde fark etti

Geçtiğimiz yılın sonlarında bir akşam televizyon izlerken saç derisinde bir şişkinlik fark eden Peacock, eşiyle birlikte kontrol ettiğinde bunun çocukluğundan beri var olan sıradan bir ben olabileceğini düşündü.



Ocak ayı başında aile hekimine başvuran Peacock, hastaneye sevk edildi. Yapılan biyopsi sonucunda, çıkarılan benin melanom olduğu ortaya çıktı.





