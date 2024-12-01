Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi?

Her insanda az ya da çok sayıda melanositik nevüs, yani ben bulunur. Birçok ben oluşumunu takip eden uzun yıllar çeşitli değişimler gösterebilir. Bazıları kendiliğinden kaybolabilir. Bu değişimler yavaş yavaş olur. Benlerin çoğu zararsızdır, ancak melanom gibi cilt kanserlerinin belirtisi olabilecek değişikliklere karşı dikkatli olmak önemlidir. Peki, benlerimiz size ne söylüyor? Vücudunuzdakiler ben mi yoksa cilt kanseri mi?

Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi? - 1

Benler, genellikle küçük, kahverengi, pembe veya ten renginde lekeler şeklinde görünen cilt büyümeleridir.]Hemen hemen herkesin birkaç tane vardır ve açık tenli kişilerde 10 ila 40 arasında ben bulunabilir.

Benlerin çoğu zararsız olsa da, bazılarının boyutu, şekli ve rengi değişebilir ve melanom gibi cilt kanserlerine dönüşebilir .

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Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi? - 2

CİLT BENİ NEDİR?

Benler, ciltte pigment üreten melanosit adı verilen hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu küme bazen nevüs olarak bilinir (birden fazla benin "nevi" adını taşıması gibi). Vücudun herhangi bir yerinde gelişebilirler - hatta kafa derinizde, tırnaklarınızın altında, koltuk altlarınızda ve ayak parmaklarınız ile parmaklarınızın arasında.

Yaşamınız boyunca geliştirdiğiniz benlerin çoğu 40 yaşına geldiğinizde ortaya çıkacaktır, ancak hamilelik nedeniyle oluşan hormonal değişiklikler benlerin daha koyu veya daha büyük olmasına neden olabilir.

Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi? - 3

Benlerin çoğu kahverenginin farklı tonlarındadır ancak türüne bağlı olarak açık kahverengi, mavi, kırmızı, pembe veya siyah renkte de olabilirler Çoğunlukla oval veya yuvarlaktırlar ve çoğu ben çapı çeyrek inçten küçüktür.

Bir benin dokusu düz ile kabarık arasında değişebilir ve üstündeki deri kırışık veya pürüzsüz olabilir.Bir benin üzerinden saç çıkabilir.

Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi? - 4

BENLERİN NEDENLERİ

Benler çeşitli nedenlerle gelişebilir. Bunlar, melanositler genellikle yaptıkları gibi ciltte eşit şekilde yayılmak yerine düzensiz kümeler halinde geliştiğinde oluşur. Bu, çoğunlukla, güneş ışınlarından gelen radyasyon türü olan UV ışığına en fazla maruz kalan cilt bölgelerinde meydana gelir. Güneşte uzun süre kalmak daha fazla ben oluşumuna yol açabilir. Yeni benler genellikle ergenlik veya hamilelik gibi hormonal değişikliklere neden olan dönemlerde ortaya çıkar.

Benlerin genetik bir bağlantısı da olabilir ancak araştırmacılar bunu hala anlamaya çalışıyor Aynı ailenin farklı nesillerindeki insanlar benzer miktarda benlere sahip gibi görünüyor, bu yüzden ben geliştirme eğilimi nesiller arasında geçebilir. Ancak bunun bir nesilden diğerine nasıl geçtiği açık değildir.

BRAF, FGFR3, PIK3CA ve HRAS dahil olmak üzere çeşitli genler benlerin nasıl geliştiğini etkileyebilir. Çoğu araştırma BRAF'a bakmıştır, çünkü bu melanositlerin bir araya kümelenmesini sağlayan bir proteini değiştirebilir. Bu protein değişikliği önemlidir, çünkü aynı zamanda bir benin çok fazla büyümesini engelleyen p15 adlı farklı bir proteini de değiştirir. BRAF değişiklikleri ayrıca CDKN2A adlı bir gen silinirken de meydana gelebilir, bu da hücrelerin p15 üretmemesi anlamına gelebilir. Bu, melanositlerin kontrol edilemeyen büyümesine ve kansere yol açabilir.


Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi? - 5

Bu gen değişiklikleri, güneşe maruz kalmanın neden olduğu cilt hasarı gibi çevresel faktörlerle birleştiğinde kanser olasılığı daha da artıyor Benler hasar görürse, cilt kanseri de geliştirebilirler. Ben hasarı riskini artırabilecek diğer faktörler şunlardır:

Daha açık cilt tonları
Açık saç
Yanan ama bronzlaşmayan cilt
Ailede melanom öyküsü

Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi? - 6

ANORMAL BENLERİN ÖZELLİKLERİ

Pek çok bende tam melanom aşamasına ulaşmadan displazi belirtileri görülebilir. Daha fazla bakıma ne zaman başvurmanız gerektiğini ve belirli benleri düzenli olarak ne zaman kontrol etmeniz gerektiğini bilmek, potansiyel kanserli büyümeleri göz ardı etmeden gereksiz endişelerden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Displastik benler genellikle baş, boyun, saçlı deri, kollar ve bacaklarda görülür ve aşağıdaki özelliklerden herhangi birine veya hepsine sahip olabilir:

Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi? - 7

Düz, hafif engebeli veya çıkıntılı bir yüzeye sahiptirler.

Düzensiz bir şekle sahiptirler ve mükemmel yuvarlak değillerdir. Pürüzlü veya tanımlanmamış kenarları olabilir.
Bunlar genellikle bir kalem silgisinden daha büyüktür.

Ten rengi, kahverengi, siyah, kırmızı ve pembe gibi çeşitli renkleri içerebilirler.
Displastik benler kanserli değildir ancak kişide melanom riskini artırabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık her 10 kişiden 1'inde displazik nevüs görülür ve melanomların yaklaşık dörtte biri displazik bir benden kaynaklanır.

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