Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi?

BENLERİN NEDENLERİ

Benler çeşitli nedenlerle gelişebilir. Bunlar, melanositler genellikle yaptıkları gibi ciltte eşit şekilde yayılmak yerine düzensiz kümeler halinde geliştiğinde oluşur. Bu, çoğunlukla, güneş ışınlarından gelen radyasyon türü olan UV ışığına en fazla maruz kalan cilt bölgelerinde meydana gelir. Güneşte uzun süre kalmak daha fazla ben oluşumuna yol açabilir. Yeni benler genellikle ergenlik veya hamilelik gibi hormonal değişikliklere neden olan dönemlerde ortaya çıkar.



Benlerin genetik bir bağlantısı da olabilir ancak araştırmacılar bunu hala anlamaya çalışıyor Aynı ailenin farklı nesillerindeki insanlar benzer miktarda benlere sahip gibi görünüyor, bu yüzden ben geliştirme eğilimi nesiller arasında geçebilir. Ancak bunun bir nesilden diğerine nasıl geçtiği açık değildir.



BRAF, FGFR3, PIK3CA ve HRAS dahil olmak üzere çeşitli genler benlerin nasıl geliştiğini etkileyebilir. Çoğu araştırma BRAF'a bakmıştır, çünkü bu melanositlerin bir araya kümelenmesini sağlayan bir proteini değiştirebilir. Bu protein değişikliği önemlidir, çünkü aynı zamanda bir benin çok fazla büyümesini engelleyen p15 adlı farklı bir proteini de değiştirir. BRAF değişiklikleri ayrıca CDKN2A adlı bir gen silinirken de meydana gelebilir, bu da hücrelerin p15 üretmemesi anlamına gelebilir. Bu, melanositlerin kontrol edilemeyen büyümesine ve kansere yol açabilir.





