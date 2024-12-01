Benlerimiz size ne söylüyor? Ben mi yoksa cilt kanseri mi?
Her insanda az ya da çok sayıda melanositik nevüs, yani ben bulunur. Birçok ben oluşumunu takip eden uzun yıllar çeşitli değişimler gösterebilir. Bazıları kendiliğinden kaybolabilir. Bu değişimler yavaş yavaş olur. Benlerin çoğu zararsızdır, ancak melanom gibi cilt kanserlerinin belirtisi olabilecek değişikliklere karşı dikkatli olmak önemlidir. Peki, benlerimiz size ne söylüyor? Vücudunuzdakiler ben mi yoksa cilt kanseri mi?
Benler, genellikle küçük, kahverengi, pembe veya ten renginde lekeler şeklinde görünen cilt büyümeleridir.]Hemen hemen herkesin birkaç tane vardır ve açık tenli kişilerde 10 ila 40 arasında ben bulunabilir.
Benlerin çoğu zararsız olsa da, bazılarının boyutu, şekli ve rengi değişebilir ve melanom gibi cilt kanserlerine dönüşebilir .