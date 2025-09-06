Berberi önerdi: Siyah saç şampuanı kör ediyordu

Adana'da yaşayan Murat Gözde, berber tavsiyesi üzerine internetten satın aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra kör oluyordu. Gözde, şampuanı üreten firmadan şikayetçi oldu.

Berberi önerdi: Siyah saç şampuanı kör ediyordu - 1

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Murat Gözde, geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı.

Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı.

SAĞLIK HABERLERİ

Berberi önerdi: Siyah saç şampuanı kör ediyordu - 2

GÖZÜ ŞİŞTİ, KAFASINDA YARALAR ÇIKTI

Ürünü kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu.

Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti.

Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı.

Berberi önerdi: Siyah saç şampuanı kör ediyordu - 3

ŞİKAYETÇİ OLDU

Üç gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.

Berberi önerdi: Siyah saç şampuanı kör ediyordu - 4

"BERBERİN TAVSİYESİ ÜZERİNE ALDIM"

Yaşadıklarını anlatan Murat Gözde, şu iddialarda bulundu:

"Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü.

Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım."

Berberi önerdi: Siyah saç şampuanı kör ediyordu - 5

"301 LİRAYA ALDIM"

Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten Gözde, "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER