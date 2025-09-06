Berberi önerdi: Siyah saç şampuanı kör ediyordu
Adana'da yaşayan Murat Gözde, berber tavsiyesi üzerine internetten satın aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra kör oluyordu. Gözde, şampuanı üreten firmadan şikayetçi oldu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Murat Gözde, geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı.
Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı.