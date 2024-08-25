Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı

Batman'ın Sason ilçesinde hasadına başlanan kara incir, tezgahlarda kilosu 50 liradan satışına başlandı. İncir, vücut açısından oldukça sağlıklı bir meyve. Lezzetiyle tadı damakta bırakan incir en güçlü lif kaynaklarından.

Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı - 1

Başta Batman olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde hemen hemen her il ve ilçede bolca görülen, yöre halkı tarafından kara incir olarak adlandırılan besin değeri açısından oldukça besleyici bir meyve olan ve adeta vitamin deposu olarak bilinen incirde yılın ilk hasadının başlamasıyla çarşı pazarlarda kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunuluyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı - 2

Sason'da kara incirin kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunduklarını belirten Ferzende Bilmez, “Sason kara incirinde hasat başladı.

Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı - 3

Şimdi burada hasadın tam zamanıdır. Bu incir çok vitaminlidir. Kilo gram fiyatı 50 liradan satıyoruz. Çok vitaminli olduğu için çok tüketiliyor” dedi.

Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı - 4

KABIZLIK SORUNUNU ÇÖZER

Lezzetiyle tad damakta bırakan incir, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. İncir, güçlü bir lif kaynağı olarak biliniyor. Dolayısıtla sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığını engelliyor.

Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı - 5

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ AZALTIR

Mevsiminde tüketilen incir, hücre hasarını önlemeye de yardımcı oluyor. Bununla birlikte yaşlanma belirtilerini azaltıyor ve antioksidan ihtiyacını da karşılıyor.

Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı - 6

K VİTAMİNİ İÇERİĞİYLE KAN PIHTILAŞMASINI ÖNLER

İncir kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum ve potasyum miktarı bakımından da çok zengin. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu artırabilir ve hipertansiyonu önlemeye yardımcı olabilir.

Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı - 7

İncir, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini ve kan pıhtılaşmasını düzenleyen K vitamini içerir.

Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı - 8

VÜCUDA ENERJİ YÜKLER

Doğal şeker içeriği bulunan incir güçlü bir enerji kaynağıdır, yorgunluk hissini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Besin değeri yüksek, vitamin deposu! Kilosu 50 liradan satılan doğal lif kaynağı - 9

Yüksek lif içeriği sayesinde, incir tokluk hissini artırabilir ve aşırı yemek yeme eğilimini azaltabilir.

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