Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor

Dondurulmuş besinleri tüketmenin sağlık için çok zararlı olduğunu söyleniyor. Ancak bazı besinleri dondurulmuş tüketmenin faydalı olabileceği ortaya çıktı. Hangi besinler dondurulduğunda daha sağlıklı? İşte yanıtı.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 1

Dondurulmuş besinlerin tazeleri kadar sağlıklı olmadığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Ancak Beslenme Uzmanı Rhiannon Lambert, bazı yiyeceklerin dondurulmuş olarak tüketilmesinin sağlıklı olabileceğini söylüyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 2

Beslenme Uzmanı Rhiannon Lambert'e göre, dondurucu reyonundan dana eti veya tavuk eti seçmenizin, içeriğine bakarak katkı maddeleri ve koruyucu maddelerden kaçınmanıza ve böylece daha uzun süre yenilebilir kalmasını sağlamanıza yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 3

Beslenme Uzmanı Rhiannon Lambert'e göre, dondurucu reyonundan dana eti veya tavuk eti seçmenizin, içeriğine bakarak katkı maddeleri ve koruyucu maddelerden kaçınmanıza ve böylece daha uzun süre yenilebilir kalmasını sağlamanıza yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 4

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN AKTİF KALMASINA YARDIMCI OLABİLİR

En güçlü omega-3 kaynağı olan ve sağlığa faydalarıyla haftada 1 tüketilmesi önerilen balığı dondurulmuş olarak tüketmek sağlıklı olabilir. Balığı dondurmak ise omega-3 gibi kalp sağlığına yararlı yağ asitlerinin aktif kalmasına yardımcı olabilir.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 5

Lambert; bu konuyla ilgili olarak 'Son yapılan bir araştırma, balıklardaki omega-3'ün büyük kısmının üç ay dondurulduktan sonra bile besinsel olarak kullanılabilir kaldığını buldu' açıklamasında bulundu.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 6

BROKOLİ VE MISIR

Dondurulmuş brokoli, taze olanına kıyasla sindirim sağlığı ve beyin fonksiyonu için gerekli olan daha fazla riboflavin (B2 vitamini) içeriyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 7

Hasattan hemen sonra bunu dondurucuya koymak, temel vitamin ve antioksidanların daha uzun süre korunmasını sağlar. 'Bu arada, dondurulmuş bezelyeler, taze olanlarla hemen hemen aynı seviyede C vitamini gibi hayati besin maddelerine sahipti' diyen Lambert, bu tercihin oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 8

Lambert, tatlı mısırın dondurulduğunda 'en üst seviyede' besin değeri sağladığını, doğal tatlılığını ve besin seviyelerini koruduğunu söylüyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 9

Lambert 'Dondurulmuş mısır, taze mısırdan daha fazla C vitamini içerir. Ayrıca taze tatlı mısır, toplandıktan sonraki 12 saat içinde şeker içeriğinin yüzde 50'sini kaybeder, bu da dondurulmuş mısırı genellikle çok daha lezzetli bir seçenek haline getirir' açıklamasında bulundu.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 10

ISPANAK

Güçlü demir kaynaklarından biri olan ıspanak da dondurulmuş olarak tüketildiğinde özelliğini ve faydalarını kaybetmeyen besinler arasında yer alıyor. Taze ıspanak sadece çabuk bozulmakla kalmıyor, aynı zamanda birkaç gün sonra besin değerlerini de kaybediyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor - 11

Lambert'a göre; ıspanağı dondurulmuş olarak tercih etmek, C vitamini ve folatı daha uzun süre bozulmadan saklayarak besin değerini aylarca koruyor.

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