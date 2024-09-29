Beslenme uzmanı açıkladı: Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri katlanıyor
Dondurulmuş besinleri tüketmenin sağlık için çok zararlı olduğunu söyleniyor. Ancak bazı besinleri dondurulmuş tüketmenin faydalı olabileceği ortaya çıktı. Hangi besinler dondurulduğunda daha sağlıklı? İşte yanıtı.
Dondurulmuş besinlerin tazeleri kadar sağlıklı olmadığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Ancak Beslenme Uzmanı Rhiannon Lambert, bazı yiyeceklerin dondurulmuş olarak tüketilmesinin sağlıklı olabileceğini söylüyor.