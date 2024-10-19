Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor

Kilo vermek ve inatçı göbek yağlarından kurtulmayı hedefliyorsanız düzenli egzersiz ve dengeli bir diyet programını uygulamalısınız. Ayrıca günlük alışkanlıklarınıza da dikkat etmelisiniz. Özellikle günün en sağlıklı öğünü olarak kabul edilen kahvaltıda bazı hataları yapmak vücudunuzun hızlı yağlanmasına neden olabilir.

Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor - 1

Kilo kaybı için düzenli aktivite ve doğru diyet gibi temel şeylere bağlı kalmak gerekir, ancak sabah yapabileceğimiz belirli beslenme hatalarından kaçınmak da önemlidir.

SAĞLIK HABERLERİ

Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor - 2

Dengeli bir öğünle beslemek, vücudunuz için yeterli enerjiyi sağlayabilir. Ancak, hepimizin bilmeden yaptığı ve kilo verme yolculuğumuzu engelleyebilecek belirli kahvaltı hataları vardır.

Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor - 3

Özellikle kadınlar, menopoz sırasında sabahları beslenme hatalarının yükünü çekebilirler.
Beslenme uzmanı Sarah Lawuk, kahvaltıda yapılan en sık iki hatayı takipçileriyle paylaştı.

Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor - 4

AÇ KARNINA KAHVE İÇMEK

Sabahın ilk saatlerinde kahve içmek, özellikle menopoz dönemindeki kadınların daha fazla göbek yağı biriktirmesine neden olabilir. Beslenme Uzman Sarah Lawuk. "Birçok kadın bunu daha az yemek, aralıklı oruç tutmak ve sistemlerine daha az kalori girmesi için yapıyor," diye açıklıyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor - 5

Uzman isim"Kesinlikle aralıklı oruca karşı değilim, ancak iyi olabileceği zamanlar ve biraz dikkatli olmanız gereken yaşam dönemleri olduğuna inanıyorum," diyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor - 6

Lawuk, perimenopoz sırasında hormonlarınızın her yerde olduğunu ve vücudunuzun muhtemelen biraz daha stresli olacağını söylüyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor - 7

Uzmana göre, sabahın ilk saatlerinde aç karnına kahve içmek, kortizolde keskin bir artışa yol açabilir, bu da hormonal dengesizliğe katkıda bulunur ve daha fazla göbek yağı depolamanıza neden olabilir. Bath Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sabahın erken saatlerinde kahve içmek kan şekeri kontrolünü olumsuz etkileyebilir ve diyabet ve kalp hastalığı için bir risk faktörü olabilir. Ayrıca kafein bir diüretiktir ve idrar üretimini artırabilir ve susuzluğa yol açabilir. .

Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor - 8

PROTEİN ALMAMAK

Sarah'a göre yapılşan en kötü ikinci kahvaltı hatası, "biraz sütle birlikte meyveli güzel küçük bir kase tahıl"dır.

Vücut her zaman proteine ihtiyaç duyar ve özellikle kadınlar daha fazla karbonhidrat açısından zengin diyetler yediklerinde kilo alabilirler. Değişen hormonlar iştahı artırabilir ve kadınlar kahvaltılarında yeterli protein almadıklarında, bu sağlıksız istekleri daha da artırabilir ve bu da göbek yağının birikmesine yol açabilir.

Beslenme uzmanı açıkladı: Kahvaltıda yapılan 2 hata vücudu yağlandırıyor - 9

Yeterli protein almamak, kadınların kas kütlesini kaybetmesine yol açabilir ve bu da tehlikeli düşüşlere veya hareket kabiliyetinin azalmasına neden olabilir.

Kadınların sağlıklı yaşlanma ve göbek yağının birikmesini önlemek için yeterli protein, lif, vitamin, mineral ve diğer temel besinleri almaları önemlidir.

DAHA FAZLA GÖSTER