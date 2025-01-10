Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur?

Yumurtalar, bağışıklık, kemikler ve genel sağlık için faydalı olan temel besinler, vitaminler ve minerallerle doludur. Kas bakımı ve onarımı için yüksek kaliteli protein sağlar, kilo yönetimine yardımcı olur ve cilt ve saç sağlığını destekler. Omega-3 açısından zengin olan yumurtalar, beyin ve kalp sağlığını destekler ve göz sağlığı da iyileştirmeye yardımcı olur.

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 1

Günde bir elma doktoru uzak tutuyorsa, yumurtalar da sağlık katsayılarında çok geride değildir, çünkü size sadece harika görünümlü bir cilt ve parlak saçlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi iyileştirir.

SAĞLIK HABERLERİ

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 2

Esnek yapıları sayesinde doğrudan yemek olarak veya fırınlanmış ürünlerde tüketilebilirler. Yumurtaların sağlık için iyi olmasının ve günlük olarak tüketilmesinin nedenleri şunlardır:

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 3

1. TEMEL BESİNLER, VİTMİNLER VE MİNERALLER

Yumurtalar, birden fazla fayda sağlayan çeşitli vitaminleri bir araya getirir. Bunlar arasında D vitamini, A vitamini, B2 vitamini, B12 vitamini, biotin ve folat bulunur. Bunlar bağışıklık, kemikler ve genel sağlığın korunması için çok iyidir.

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 4

2. YÜKSEK KALİTELİ PROTEİN

Yumurtalar kasların korunmasına ve dokuların onarılmasına yardımcı olur ve yumurta sarısında ve yumurtanın beyaz kısmında bulunan dokuz amino asitin tamamı açısından zengindir. Özellikle yumurta proteini, vücudun bir proteini ne kadar verimli kullandığını ölçen yüksek biyolojik değeri (BV) ile bilinir. Ayrıca kolayca sindirilirler.

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 5

3. TOK TUTUCU ÖZELLİĞİ VAR

Beslenme uzmanı Deepak Pal'a göre, "Yumurtalar vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur ve sağlığa zararlı olan aşırı yemek yemeyi veya gereksiz yere abur cubur atıştırmayı önler. Yumurtalar, yiyecek alımını sınırlayan açlığı azaltmak için kritik öneme sahiptir. Bazı tıp uzmanları ayrıca öğünler arasında bir yumurta yemenin glüten yüklü yiyecekler veya abur cubur atıştırmak yerine harika bir fikir olduğunu düşünüyor."

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 6

4. CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI

Yumuşak ve parlak bir cilde sahip olmak istiyorsanız, yumurta tüketmek iyi bir fikirdir. Yumurta yemenin diğer iyi sonuçları ise, lutein ve protein açısından zengin olmalarıdır. Bu proteinler, nemi tutmada ve kırışıklıklar, ince çizgiler, pürüzlü ve yamalı cilt ve güneş hasarı gibi yaşlanma belirtileriyle savaşmada yardımcı olur.

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 7

Ayrıca cildi daha parlak bir görünüme kavuşturur. Ek olarak, yumurtalar folat, proteinler, biotin, A vitamini ve E vitamini içerdiğinden saça hacim kazandırır. Yumurta sarısı da saç beslenmesine ve nemlendirilmesine yol açan sağlıklı yağların varlığı nedeniyle ek faydalara sahiptir.

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 8

5. KOLON VE OMEGA-3

Yumurtaların en iyi yanı, kolin ve Omega-3 açısından zengin olmaları ve 1 yaş üstü çocuklar (yumurta sarısı 7-8 aydan 1 yaşına kadar verilebilir) ve her yaş grubundan insan tarafından tüketilebilmesidir. Bu temel besinler göz, beyin, kalp ve sinir sistemi sağlığına olumlu katkıda bulunur. Hamile kadınlar için yumurtalar, beyin gelişimi ve bilişsel işlevlerde kritik bir rol oynadıkları için fetal gelişimi artırmak için harika bir seçenektir. Karaciğerin işleyişini artırmanın yanı sıra kolin, kolesterolü taşımak ve kan basıncını kontrol etmek için de faydalıdır; Omega-3 ise kalp sağlığını iyileştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 9

6. GÖZ SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Geeta Buryok'a göre, "Yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunan besinler olan zeaksantin, çinko ve lutein yumurta sarısında da bulunur. Tıp uzmanlarına göre, yumurta yemek yaşa bağlı makula dejenerasyonunu (AMD) önlemeye yardımcı olabilir. Yumurtalar A vitamini, E vitamini, selenyum ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğundan, bunların hepsi göz sağlığını destekler ve görmeyle ilgili sorunlar için özellikle avantajlıdır. Araştırmalara göre, düzenli yumurta yemenin katarakt vakalarında önemli bir azalma ile bağlantısı vardır."

Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur? - 10

Kolayca karşılanabilir ve bulunabilir olan yumurtalar, farklı yiyeceklere eklendiğinde iyileşmeyi ve kas gelişimini de destekler. Ancak yumurta tüketirken ölçülü tüketmek ve yumurta alerjiniz olmadığından emin olmak önemlidir.

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