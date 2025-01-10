Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur?

5. KOLON VE OMEGA-3

Yumurtaların en iyi yanı, kolin ve Omega-3 açısından zengin olmaları ve 1 yaş üstü çocuklar (yumurta sarısı 7-8 aydan 1 yaşına kadar verilebilir) ve her yaş grubundan insan tarafından tüketilebilmesidir. Bu temel besinler göz, beyin, kalp ve sinir sistemi sağlığına olumlu katkıda bulunur. Hamile kadınlar için yumurtalar, beyin gelişimi ve bilişsel işlevlerde kritik bir rol oynadıkları için fetal gelişimi artırmak için harika bir seçenektir. Karaciğerin işleyişini artırmanın yanı sıra kolin, kolesterolü taşımak ve kan basıncını kontrol etmek için de faydalıdır; Omega-3 ise kalp sağlığını iyileştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.



