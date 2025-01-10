Beslenme uzmanı duyurdu: Her gün 1 adet yumurta yerseniz ne olur?
Yumurtalar, bağışıklık, kemikler ve genel sağlık için faydalı olan temel besinler, vitaminler ve minerallerle doludur. Kas bakımı ve onarımı için yüksek kaliteli protein sağlar, kilo yönetimine yardımcı olur ve cilt ve saç sağlığını destekler. Omega-3 açısından zengin olan yumurtalar, beyin ve kalp sağlığını destekler ve göz sağlığı da iyileştirmeye yardımcı olur.
Günde bir elma doktoru uzak tutuyorsa, yumurtalar da sağlık katsayılarında çok geride değildir, çünkü size sadece harika görünümlü bir cilt ve parlak saçlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi iyileştirir.