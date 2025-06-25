Beslenme uzmanı "kahvaltıda asla yemeyin" dedi: En sık tüketilen besinlerden biri

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri. Gün boyu enerjik ve zinde olmak için kahvaltıda sağlıklı besinleri tercih etmeniz gerekiyor. Beslenme uzmanları özellikle kahvaltıda tüketilmemesi gereken bazı popüler besinlerin olduğunu söylüyor.

Beslenme uzmanı "kahvaltıda asla yemeyin" dedi: En sık tüketilen besinlerden biri - 1


Beslenme Uzmanı Nichola Ludlam Raine, sabah kahvaltısında sağlığı olumsuz etkileyen besinlere dikkat çekti. Ludlam Raine, özellikle çikolatalı krema gibi yüksek şeker ve yağ içeren sürme ürünlerinin, kahvaltının faydasını azaltan en büyük yanlışlardan biri olduğunu açıkladı.

Uzman, İngilizlerin en çok tercih ettiği kahvaltılıkların sağlıksız içeriklere sahip olduğunu vurgulayarak, beyaz tost ve işlenmiş tahıllı gevreklerin yüksek oranda şeker ve düşük lif barındırdığını belirtti. Örneğin, bir kase işlenmiş mısır gevreğinde 14 çay kaşığı şeker, pastırmalı sandviçte ise 16 gram yağ bulunabiliyor.


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Beslenme uzmanı "kahvaltıda asla yemeyin" dedi: En sık tüketilen besinlerden biri - 2

Nichola Ludlam Raine, kahvaltı seçimlerinde lif, protein ve düşük glisemik indeksli (GI) ürünlere yönelmenin önemine dikkat çekti. “Tereyağlı beyaz ekmek veya şekerli sürmeler yerine, ekşi mayalı veya tam buğday ekmeği tercih edin. Sağlıklı yağ ve protein için fındık ezmesi ekleyin, şeker oranı düşük ve yüksek meyve içeren reçelleri seçin,” diye önerdi.

Uzman ayrıca, muz ve çilek gibi taze meyvelerle zenginleştirilmiş kahvaltıların tokluk süresini uzatacağını, enerji ve konsantrasyonu artıracağını belirtti. “Hastalarıma her zaman karışık tohumlardan oluşan bir ‘çeşitlilik kavanozu’ bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Bu, tost, yoğurt ve yulaf lapası gibi kahvaltılara kolayca eklenebilir,” dedi.


Beslenme uzmanı "kahvaltıda asla yemeyin" dedi: En sık tüketilen besinlerden biri - 3

Araştırmalar, İngilizlerin yüzde 31’inin halen tam İngiliz kahvaltısını tercih ettiğini, ancak yüzde 32’sinin kahvaltı seçimleri konusunda zaman zaman suçluluk duyduğunu ortaya koydu. Dahası, dörtte biri kahvaltının sağlık açısından iyi olup olmadığını nadiren düşünüyor; kolaylık ve alışkanlık öncelikli tercihler olarak öne çıkıyor.


Beslenme uzmanı "kahvaltıda asla yemeyin" dedi: En sık tüketilen besinlerden biri - 4

Nichola Ludlam Raine, kahvaltının tamamen vazgeçilmesi gerekmediğini, ancak daha sağlıklı alternatiflerle uyarlanması gerektiğini söyledi. “Sosis yerine tavuk veya ızgara yumurta, domates, mantar ve sotelenmiş ıspanak ekleyin. Tam tahıllı ekmek kullanın, tuzu ve şekeri azaltılmış pişmiş fasulyeyi tercih edin,” diye ekledi.


Beslenme uzmanı "kahvaltıda asla yemeyin" dedi: En sık tüketilen besinlerden biri - 5

Uzman, kahvaltıda yavaş ve bilinçli yemek yemenin sindirim ve tokluk sinyallerinin algılanması için kritik olduğunu vurguladı. “Çok hızlı yemek, sindirimi zorlaştırır, kısa sürede yorgunluk ve aşırı yemeğe neden olabilir,” dedi.

Araştırmada, yetişkinlerin yüzde 85’i sağlıklı kahvaltının önemini kabul ederken, sadece yüzde 48’i düzenli olarak sağlıklı kahvaltı yaptığını belirtti. Ayrıca, yüzde 53’ünün haftada birkaç kez işlenmiş ve ultra işlenmiş gıdalar tükettiği ortaya çıktı.

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