Beslenme uzmanı "kahvaltıda asla yemeyin" dedi: En sık tüketilen besinlerden biri

Nichola Ludlam Raine, kahvaltı seçimlerinde lif, protein ve düşük glisemik indeksli (GI) ürünlere yönelmenin önemine dikkat çekti. “Tereyağlı beyaz ekmek veya şekerli sürmeler yerine, ekşi mayalı veya tam buğday ekmeği tercih edin. Sağlıklı yağ ve protein için fındık ezmesi ekleyin, şeker oranı düşük ve yüksek meyve içeren reçelleri seçin,” diye önerdi.



Uzman ayrıca, muz ve çilek gibi taze meyvelerle zenginleştirilmiş kahvaltıların tokluk süresini uzatacağını, enerji ve konsantrasyonu artıracağını belirtti. “Hastalarıma her zaman karışık tohumlardan oluşan bir ‘çeşitlilik kavanozu’ bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Bu, tost, yoğurt ve yulaf lapası gibi kahvaltılara kolayca eklenebilir,” dedi.





