Beslenme uzmanı "kahvaltıda asla yemeyin" dedi: En sık tüketilen besinlerden biri
Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri. Gün boyu enerjik ve zinde olmak için kahvaltıda sağlıklı besinleri tercih etmeniz gerekiyor. Beslenme uzmanları özellikle kahvaltıda tüketilmemesi gereken bazı popüler besinlerin olduğunu söylüyor.
Beslenme Uzmanı Nichola Ludlam Raine, sabah kahvaltısında sağlığı olumsuz etkileyen besinlere dikkat çekti. Ludlam Raine, özellikle çikolatalı krema gibi yüksek şeker ve yağ içeren sürme ürünlerinin, kahvaltının faydasını azaltan en büyük yanlışlardan biri olduğunu açıkladı.
Uzman, İngilizlerin en çok tercih ettiği kahvaltılıkların sağlıksız içeriklere sahip olduğunu vurgulayarak, beyaz tost ve işlenmiş tahıllı gevreklerin yüksek oranda şeker ve düşük lif barındırdığını belirtti. Örneğin, bir kase işlenmiş mısır gevreğinde 14 çay kaşığı şeker, pastırmalı sandviçte ise 16 gram yağ bulunabiliyor.