Beslenme uzmanı "kilo vermede kritik rol oynuyor" diyor: Bu besin tokluk hissini uzatıyor

Beslenme uzmanı Dr. Carrie Ruxton, kilo vermekte zorlananlar için önemli bir besin kaynağını gündeme taşıdı. Ona göre, günün farklı saatlerinde tüketilebilen bu gıda, kilo yönetiminde kritik bir rol oynayabilir. Dr. Ruxton’un önerdiği bu besin, diyet lifi açısından zengin bir seçenek olarak öne çıkıyor.



Dr. Ruxton, lifin sindirim sistemine destek sağladığını, kan şekeri seviyelerini dengelediğini ve kilo kaybını teşvik ettiğini vurguluyor. Ancak General Mills tarafından yapılan bir araştırmaya göre, insanların %90’ı yeterince lif tüketmiyor. Uzman, bu "lif açığının" yalnızca genel sağlığı değil, aynı zamanda kilo verme sürecini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.





