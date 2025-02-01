Beslenme uzmanı "kilo vermede kritik rol oynuyor" diyor: Bu besin tokluk hissini uzatıyor

Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yolu sağlıklı beslenmek ve doğru gıdaları tüketmekten geçiyor. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla ideal kilonuzu da koruyabilirsiniz. Beslenme uzmanlarına göre diyet listelerinin olmazsa olmazı bir besin var ki kilo verme de kilit rol oynuyor. Günün farklı öğünlerinde tüketilebilen lif zengini bu besin uzun süre tok tutucu özelliği de sahip.

Beslenme uzmanı "kilo vermede kritik rol oynuyor" diyor: Bu besin tokluk hissini uzatıyor - 1

Beslenme uzmanı Dr. Carrie Ruxton, kilo vermekte zorlananlar için önemli bir besin kaynağını gündeme taşıdı. Ona göre, günün farklı saatlerinde tüketilebilen bu gıda, kilo yönetiminde kritik bir rol oynayabilir. Dr. Ruxton’un önerdiği bu besin, diyet lifi açısından zengin bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Dr. Ruxton, lifin sindirim sistemine destek sağladığını, kan şekeri seviyelerini dengelediğini ve kilo kaybını teşvik ettiğini vurguluyor. Ancak General Mills tarafından yapılan bir araştırmaya göre, insanların %90’ı yeterince lif tüketmiyor. Uzman, bu "lif açığının" yalnızca genel sağlığı değil, aynı zamanda kilo verme sürecini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Beslenme uzmanı "kilo vermede kritik rol oynuyor" diyor: Bu besin tokluk hissini uzatıyor - 2

YULAF KİLO VERDİRİR Mİ?

Dr. Ruxton’a göre, lif açısından zengin besinler uzun süre tokluk hissi sağlayarak aşırı yeme eğilimini azaltıyor. Bu da günlük kalori alımını düşürerek kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Lifli gıdalar, açlık hissini baskılamak için oldukça etkili bir çözüm sunuyor.


Beslenme uzmanı "kilo vermede kritik rol oynuyor" diyor: Bu besin tokluk hissini uzatıyor - 3

Bu noktada, yulafın öne çıktığını belirten uzman, bu besinin hem çözünür hem de çözünmez lifler içerdiğini söylüyor. Özellikle beta-glukan adı verilen bir bileşen, bağırsaklarda jel benzeri bir yapı oluşturarak sindirimi yavaşlatıyor ve tokluk hissini uzatıyor. Bilimsel araştırmalar, düzenli yulaf tüketiminin vücut ağırlığını ve bel çevresini azaltmada etkili olduğunu gösteriyor.

Beslenme uzmanı "kilo vermede kritik rol oynuyor" diyor: Bu besin tokluk hissini uzatıyor - 4

Yapılan bir çalışmada, her gün yulaf tüketen bireylerin, tüketmeyenlere kıyasla daha fazla kilo verdiği ve kolesterol seviyelerinin düştüğü gözlemlendi. Başka bir araştırma ise yulafın iştah kontrolünü destekleyerek kilo yönetiminde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Beslenme Düzenine Daha Fazla Yulaf Eklemenin Yolları

Dr. Ruxton, günlük 30 gramlık lif tüketim hedefini yakalamak için yulafı beslenme düzenine dahil etmenin kolay yollarını paylaşıyor:

Güne yulaf ezmesiyle başlayın: Kahvaltıda yulaf ezmesi tüketmek, güne lif bakımından zengin bir başlangıç yapmanızı sağlar. Taze meyveler, kuruyemişler veya tohumlarla tatlandırarak daha lezzetli hale getirebilirsiniz.


Beslenme uzmanı "kilo vermede kritik rol oynuyor" diyor: Bu besin tokluk hissini uzatıyor - 5

Hamur işlerinde yulaf kullanın: Un yerine yulaf veya yulaf unu tercih ederek lif oranını artırabilirsiniz. Muffin, pankek veya ev yapımı ekmeklerde yulafı deneyerek besleyici tarifler oluşturabilirsiniz.

Beslenme uzmanı "kilo vermede kritik rol oynuyor" diyor: Bu besin tokluk hissini uzatıyor - 6

Yulaf bazlı atıştırmalıklara yönelin: Granola barlar veya yulaflı krakerler, lif tüketimini artırmanın pratik yolları arasında yer alır. Ancak düşük şekerli ve katkı maddesi içermeyen ürünleri seçmek önemlidir.

Beslenme uzmanı "kilo vermede kritik rol oynuyor" diyor: Bu besin tokluk hissini uzatıyor - 7

Dr. Ruxton, lif alımını artırmanın ve beslenmeye daha fazla yulaf eklemenin kilo kontrolüne katkı sağladığını ve genel sağlığı olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

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