Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor

Journal of Nutrition and Osteoporosis International'daki son çalışmalar, kuru erikleri besinsel bir güç merkezi olarak vurgulayarak, bağırsak düzenini iyileştirdiğini, kemik kaybını önlediğini ve osteoporoz riski taşıyan kadınlarda yoğunluğu artırdığını; kalp sağlığını desteklemek için toplam ve LDL kolesterolü düşürdüğünü; yaşlanma, kanser ve kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı oksidatif stresle mücadele ettiğini ve beyin iltihabını azaltarak bilişsel gerilemeye karşı koruduğunu ve genel sağlık için çok yönlü bir süper besin haline getirdiğini göstermektedir.

Kuru erikler bu nedenle osteoporoz geliştirme ve kırık ve çatlaklar yaşama riskini düşürmeye yardımcı olabilir.