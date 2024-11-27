Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor

Kemik sağlığını korumak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmelisiniz. Özellikle güçlü kemikler için sağlıklı beslenme çok önemli. Kemiklerin zayıflamasını önlemek için tüketmeniz gereken bazı besinler var. Beslenme Uzmanı kemikleri güçlendirmek için tüketmeniz gereken süper besini açıkladı.

Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 1

Yaşlandıkça, vücudumuzdaki kalsiyum sentezi yavaşlar ve kemiklerimizi ve iskelet sistemimizi en çok etkiler.

Osteoporoz, en yaygın önlenebilir rahatsızlıklardan biri olmalı. Ancak ne yazık ki, zayıf kemikler bir kırık bize varlığını hatırlatana kadar görmezden gelinir. Aslında, pek çok kişi bunun kolayca önlenebilir bir sorun olduğunu bilmez. Peki, osteoporoz nedir?

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Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 2

Osteoporoz, kelimenin tam anlamıyla gözenekli kemikler anlamına gelir ve kemik dejenerasyonu oranı kemik büyümesini ve onarımını geride bıraktıkça kemiklerimizin hem yoğunluğunu hem de gücünü kaybetmeye başladığı bir durumdur.

Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 3

Basitçe söylemek gerekirse, kemiklerimiz zayıf ve kırılgan hale gelir ve küçük bir düşmeyle bile kolayca kırılır, bu da büyük sakatlıklara ve düşük yaşam kalitesine yol açabilir.

Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 4

Zayıf kemiklerle başa çıkmak için 5 maddelik plan

  • Risk faktörlerine dikkat edin ve düzenli olarak test yaptırın (DEXA taraması kemiklerdeki kalsiyum ve diğer minerallerin yoğunluğunu ölçer).
  • Düzenli egzersiz yapın (kullanın veya bırakın).
  • Sigara ve aşırı alkolden kaçının (ikisi de kemikler için toksiktir)
  • Anti-inflamatuar bir diyet uygulayın (meyve, sebze, balık, omega-3 ve tam tahıllı gevrekler açısından zengin, çeşitli bir diyet yardımcı olur).
  • Kemik sağlığına iyi gelen besinler açısından zengin bir diyet uygulayın. Özellikle kemikler için iyi olan fonksiyonel yiyecekleri bilinçli bir şekilde dahil etmek için diyetin elden geçirilmesi önemlidir. Burada kurutulmuş erik olan kuru erikler harika bir uyum sağlar.
Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 5

KEMİKLERİNİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN KURU ERİK TÜKETİN

Sadece kalsiyum değil; güçlü kemiklere sahip olmak için liste uzun ve önemlidir. D, K, C, B12 vitaminleri ve magnezyum ve potasyum gibi minerallerin hepsi önemlidir.

Kuru erikler, daha güçlü ve sağlıklı kemikler oluşturmaya yardımcı olabilen mineral için önemli bir kaynaktır. Bu eser mineral (az miktarda ihtiyaç duyulur) kemikte magnezyum emilimini ve birikimini, D vitamini emilimini ve kalsiyum metabolizmasını iyileştirmede önemli bir rol oynar.

Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 6

KURU ERİKLER HAKKINDA DAHA FAZLASI VAR

Kuru erikler, kemik kırılmasına neden olan iltihaplı kimyasalları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, kemik yıkımı sıklığı önemli ölçüde arttığında özellikle menopoz sonrası kadınlar için faydalıdır.

Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 7

NCBI tarafından yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, kuru erik gibi fenolik açısından zengin yiyeceklerin kemik mineral yoğunluğu (BMD) üzerinde koruyucu etkiler gösterdiğini buldu. Günlük sadece 50 ila 100 gr kuru erik tüketmenin yardımcı olduğu bulundu.

Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 8

Journal of Nutrition and Osteoporosis International'daki son çalışmalar, kuru erikleri besinsel bir güç merkezi olarak vurgulayarak, bağırsak düzenini iyileştirdiğini, kemik kaybını önlediğini ve osteoporoz riski taşıyan kadınlarda yoğunluğu artırdığını; kalp sağlığını desteklemek için toplam ve LDL kolesterolü düşürdüğünü; yaşlanma, kanser ve kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı oksidatif stresle mücadele ettiğini ve beyin iltihabını azaltarak bilişsel gerilemeye karşı koruduğunu ve genel sağlık için çok yönlü bir süper besin haline getirdiğini göstermektedir.

Kuru erikler bu nedenle osteoporoz geliştirme ve kırık ve çatlaklar yaşama riskini düşürmeye yardımcı olabilir.

Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 9

KURU ERİK YEMENİN FAYDALARI

Beslenme Uzmanı Kavita Devgan'a göre, “Kuru eriklerin daha iyi kemik sağlığının yanı sıra daha iyi bağırsak sağlığı, daha fazla tokluk, kabızlığın önlenmesi, daha güçlü bağışıklık ve iltihabı uzak tutma gibi birçok başka faydası daha vardır. Günlük 4 ila 6 kuru erik yemeyi hedefleyin. Ek bir bonus olarak kuru erikler doğal olarak tatlıdır ve içlerine yapay şeker eklenmemiştir.”

Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor - 10

KURU ERİK NASIL YENİR?

  • Gününüze kuru erikle başlayın. Besleyici bir kahvaltı için kuru erikleri yulaf ezmesine, yoğurda veya tahıl gevreğine karıştırın.
  • Fındık ve çekirdeklerle birleştirin ve sabahın ortasında veya akşamın ortasında atıştırın veya yatmadan önce yiyin. Tuzlu malzemelerle tatlı bir kontrast oluşturmak için öğle yemeği salatalarınıza doğranmış kuru erik ekleyin.
  • Doğal bir tatlılık ve lif takviyesi için akşam smoothienize kuru erik ekleyin. Deneysel olun ve nemli bir doku, ek besin ve doğal tatlandırıcı için kek, muffin ve brownie gibi sağlıklı tatlılar yapmak için kuru eriklerle pişirin. Veya zengin, tatlı bir tat için soslara  kuru erik ekleyin.
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