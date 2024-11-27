Beslenme uzmanı öneriyor: Günde 4 tane yiyince kemikleri güçlendiriyor
Kemik sağlığını korumak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmelisiniz. Özellikle güçlü kemikler için sağlıklı beslenme çok önemli. Kemiklerin zayıflamasını önlemek için tüketmeniz gereken bazı besinler var. Beslenme Uzmanı kemikleri güçlendirmek için tüketmeniz gereken süper besini açıkladı.
Yaşlandıkça, vücudumuzdaki kalsiyum sentezi yavaşlar ve kemiklerimizi ve iskelet sistemimizi en çok etkiler.
Osteoporoz, en yaygın önlenebilir rahatsızlıklardan biri olmalı. Ancak ne yazık ki, zayıf kemikler bir kırık bize varlığını hatırlatana kadar görmezden gelinir. Aslında, pek çok kişi bunun kolayca önlenebilir bir sorun olduğunu bilmez. Peki, osteoporoz nedir?