Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor
Yeni bir çalışma, ultra işlenmiş yiyeceklerin yaşam beklentisini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor. Her sosisli sandviç yaşam süresini 36 dakika kısaltabilirken, şekerli ve şekersiz meşrubatlar 12 dakika çalıyor. Araştırmacılar, 20 yıldır yüksek oranda ultra işlenmiş yiyecek tüketen yaşlı yetişkinlerde %10 oranında artan bir ölüm riski buldular. İşlenmiş etler ve meşrubatlar ölüm oranıyla güçlü bir şekilde bağlantılıydı.
Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, sağlıklı beslenme genellikle arka planda kalıyor. Hazır bir yemeği meşrubatla birlikte almak kolay bir seçim gibi görünebilir. Ancak bu yiyeceklerin hayatınızdan değerli zamanı çaldığını biliyor muydunuz?