Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor

Yeni bir çalışma, ultra işlenmiş yiyeceklerin yaşam beklentisini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor. Her sosisli sandviç yaşam süresini 36 dakika kısaltabilirken, şekerli ve şekersiz meşrubatlar 12 dakika çalıyor. Araştırmacılar, 20 yıldır yüksek oranda ultra işlenmiş yiyecek tüketen yaşlı yetişkinlerde %10 oranında artan bir ölüm riski buldular. İşlenmiş etler ve meşrubatlar ölüm oranıyla güçlü bir şekilde bağlantılıydı.

Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 1

Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, sağlıklı beslenme genellikle arka planda kalıyor. Hazır bir yemeği meşrubatla birlikte almak kolay bir seçim gibi görünebilir. Ancak bu yiyeceklerin hayatınızdan değerli zamanı çaldığını biliyor muydunuz?

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Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 2

Beslenme uzmanı Luis Zamora yakın zamanda ultra işlenmiş yiyecekleri tüketmenin yaşam beklentisini düşürme de dahil olmak üzere yan etkileri konusunda uyardı. Beslenme uzmanına göre, her sosisli sandviç yaşam beklentisini ortalama 36 dakika azaltıyor. Ayrıca başka bir çalışmadan alıntı yaptı ve şekersiz olarak etiketlenenler de dahil olmak üzere meşrubatların yaşamdan 12 dakika çalacağını ekledi.

Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 3

Yaşam beklentisini azaltacak bir diğer popüler ürün ise cheeseburger. Her cheeseburger 9 dakika götürüyor. Beslenme uzmanı ayrıca her porsiyonun yaşamdan yaklaşık altı dakika götüreceği için pastırma ve tüm işlenmiş kırmızı etleri tüketme konusunda uyardı.

Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 4

Endişe verici çalışmalar, Amerikan Beslenme Derneği'nin yıllık zirvesi olan Nutrition 2024'te dikkat çekti. Çalışmaya Erikka Loftfield ve Ulusal Kanser Enstitüsü'ndeki takım arkadaşları liderlik etti.

Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 5

Çalışma ayrıca, daha fazla miktarda ultra işlenmiş gıda tüketen yaşlı yetişkinlerin, daha az işlenmiş gıda tüketenlere kıyasla 23 yıllık ortalama bir takip süresinde ölme olasılıklarının yaklaşık %10 daha fazla olduğunu buldu.

Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 6

"Çalışma sonuçlarımız, ultra işlenmiş gıda alımının sağlık ve uzun ömürlülüğü olumsuz etkilediğini gösteren hem gözlemsel hem de deneysel çalışmalar dahil olmak üzere daha geniş bir literatürü destekliyor. Ancak, Ulusal Kanser Enstitüsü'nde Stadtman Araştırmacısı olan Dr. Erikka Loftfield bir bildiride, "Ultra işlenmiş gıdaların hangi yönlerinin potansiyel sağlık riskleri oluşturduğu da dahil olmak üzere, hala bilmediğimiz çok şey var" dedi.

Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 7

Çalışma, 1990'ların ortalarında 50-71 yaş aralığındaki 540.000'den fazla kişiden alınan verileri analiz etti ve bunların yarısından fazlası şu anda ölmüştü.

Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 8

Araştırmacılar, ultra işlenmiş gıda tüketiminin en yüksek ve en düşük yüzdeliklerindeki kişiler arasındaki ölüm oranlarını karşılaştırdı ve ayrıca belirli gıdalar ve hastalıklarla olan bağlantılarını analiz etti.

Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 9

Loftfield, "Aşırı işlenmiş et ve meşrubatların, ultra işlenmiş gıdaların ölüm riskiyle en güçlü şekilde ilişkili alt gruplarından birkaçı olduğunu gözlemledik ve bu gıdalarda düşük bir diyet yemek, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi için zaten öneriliyor" diye ekledi.

Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor - 10

Bu arada, birkaç çalışma ultra işlenmiş gıdaların obezite, kalp hastalığı, tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklar ve belirli kanserlerle bağlantılı olduğunu buldu

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