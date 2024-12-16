Beslenme uzmanı "tüketmeyin" diyor: Her 1 lokması hayatınızda 36 dakika çalıyor

"Çalışma sonuçlarımız, ultra işlenmiş gıda alımının sağlık ve uzun ömürlülüğü olumsuz etkilediğini gösteren hem gözlemsel hem de deneysel çalışmalar dahil olmak üzere daha geniş bir literatürü destekliyor. Ancak, Ulusal Kanser Enstitüsü'nde Stadtman Araştırmacısı olan Dr. Erikka Loftfield bir bildiride, "Ultra işlenmiş gıdaların hangi yönlerinin potansiyel sağlık riskleri oluşturduğu da dahil olmak üzere, hala bilmediğimiz çok şey var" dedi.