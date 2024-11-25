Beslenme uzmanından hayati tavsiye: Bu 12 kişinin kahve içmemesi gerekiyor!
Kahve, sabah enerjisini artıran ve sağlığa birçok faydası olduğu belirtilen popüler bir içecektir. Prostat kanseri ve kalp yetmezliği riskini azaltması gibi etkileriyle öne çıkan kahve, bazı insanlar için riskli olabilir. Beslenme uzmanları, bazı sağlık koşullarına sahip kişilerin kahve tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. İşte kahve tüketiminden kaçınması önerilen gruplar...
Kahve, çoğu insan için güne başlamanın vazgeçilmez bir parçası olsa da, bazı sağlık koşullarına sahip bireyler için riskli olabilir.
Uzmanlar kahve tüketiminde dikkat etmesi gereken riskli grupları açıkladı.