Beslenme uzmanından hayati tavsiye: Bu 12 kişinin kahve içmemesi gerekiyor!

2-GLOKOMU OLAN BİREYLER

Planells, “Glokomu olanlarda kahve tüketildiğinde göz içi basıncı artmaktadır, bu nedenle kahve alımının sınırlandırılması [veya] önlenmesi teşvik edilmektedir, ancak daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir” diyor.

Mount Sinai tarafından yapılan araştırmaya göre, daha fazla miktarda kafein içmek, zaten göz tansiyonu artışına yatkınlığı olanlarda glokom riskini artırmaktadır.