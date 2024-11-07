Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor

Kış aylarında hastalıklara karşı vücudunuzu korumak için bağışıklık sistemini güçlü tutmalısınız. Bunun içinde besinlerin gücünden faydalanmanızda yarar var. Vitamin deposu olan bu süper besinler, hastalıklara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olanbilir.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 1

NARENCİYE

Vücuda C vitamini depolamak hastalıklara karşı vücudu güçlendirmenin en bilinen yoludur. Örneğin limon, misket limonu, portakal vb. besinler C vitamini açısından zengindir. Metabolizma hızınızı iyileştirir ve aynı zamanda bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olur.

SAĞLIK HABERLERİ

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 2

Doğanın tatlı bağışıklık güçlendiricileri, temel C vitamini ve flavonoidler sağlar. Beyaz kan hücrelerinin üretilmesine ve kış enfeksiyonlarına karşı korunmaya yardımcı olurlar. En iyi sonuçlar için her gün, tercihen sabah bir portakal yiyin.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 3

ZERDEÇAL

Zerdeçal, her mutfakta bulunan bir baharat ve sağlık için pek çok faydası bulunur. Zerdeçala sarı rengini veren kurkumin içerir. İltihap önleyicidir ve bağışıklığı da iyileştirir. Zencefil çayı deneyebilirsiniz.

Ezilmiş zencefil ve 100 ml suda kaynatın. Sonra süzün ve çay gibi yudumlayın. Taze zerdeçal kökü, kurkumin adı verilen aktif bir bileşene sahip olduğu için toz halindeki halinden çok daha etkilidir.

Doğal antibiyotikler içerir ve solunum sağlığı için mükemmeldir. Sabah erkenden küçük bir parçayı balla çiğneyin veya rendelenmiş çiğ zerdeçalı meyve sularına ekleyin.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 4

AMLA (HİNT BEKTAŞİ ÜZÜMÜ)

Bu C vitamini deposu, portakallardan daha fazla bağışıklık güçlendirici güce sahiptir. Taze, meyve suyu formunda veya şekerleme olarak tüketin. Maksimum fayda için, sabah bağışıklık iğnesi için amla tozunu ılık suyla karıştırın. Günde bir amla (Hint Bektaşi Üzümü) vücudunuzun savunma sistemini önemli ölçüde güçlendirebilir.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 5

BROKOLİ

Beslenme uzmanı ve sağlık koçu Dr. Ridhima Khamesra'ya göre, "Brokoli bir süper besindir ve C vitamini, A vitamini, E vitamini, antioksidanlar açısından ve lif açısından son derece zengindir. Sadece bağışıklık güçlendirici olmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsak sağlığı için de harikadır. Bu kış hem sıcak kalmak hem de güçlü olmak için diyetinize brokoli-badem çorbası ekleyebilirsiniz."

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 6

PAPAYA

Papaya, bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacını karşılar. Papayada bulunan papain (bir enzim), iltihap giderici özelliklere sahiptir. Magnezyum, potasyum ve folat açısından zengin bir kaynaktır. Aynı zamanda doğal bir müshildir ve bağırsak sağlığını korur.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 7

SARIMSAK

Sarımsak doğal antibiyotik olarak bilinir. Antimikrobiyaldir ve soğuk algınlığı ve lipid profilini düşürme için yaygın bir çaredir. Bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle bilinir.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 8

ZENCEFİL

Zencefil, inanılmaz anti-inflamatuar özelliklere sahip demir, magnezyum, B6 ve C vitaminleri ve çinko gibi antioksidanlar, vitaminler ve minerallerin bir güç merkezidir. Antiviral ve antibakteriyeldir ve mukoza zarlarını kontrol altında tutarak burnunuzu temizlemeye yardımcı olur. Çayınıza veya sütünüze ekleyebilir veya sadece zencefil suyu içebilirsiniz.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 9

YEŞİK YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, roka ve tere gibi yeşil yapraklı sebzeler sağlık için pek çok fayda sağlar. Bunlar bağışıklık için kışın hediyeleridir. Demir, folat ve antioksidanlar açısından zengindirler. Optimal bağışıklık desteği için öğünlerinize her gün bu yeşilliklerden en az bir kase ekleyin.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 10

SUSAM TOHUMLARI

Beslenme uzmanı Sheetal Bansal'a göre, "Bu minik tohumlar doğası gereği ısıtıcıdır ve kış için mükemmeldir. Özellikle eklem sağlığı ve kış aylarında daha da kötüleşen artrit ağrısı için faydalıdır. Çinko, demir ve sağlıklı yağlar açısından zengindir, her gün bir yemek kaşığı yiyin, ya yemeğinize serpin ya da til laddoos olarak tüketin." diyor.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 11

SAFRAN

Bu değerli baharat antioksidanlar açısından zengindir ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Hormonları dengelemeye yardımcı olur ve kış aylarında iç sıcaklığı sağlar. Her gün ılık süte veya çaya birkaç tutam ekleyin. Ayrıca kasvetli kış günlerinde ruh halinizi iyileştirir.

Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor - 12

PANCAR

Antioksidanlar ve nitratlar açısından zengin olan pancar, kan akışını artırmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Güzel kırmızı rengi, bağışıklık fonksiyonunu artıran betalainlerden gelir. Sabah suyunuza, salatalarınıza ekleyin

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