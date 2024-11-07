Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor
Kış aylarında hastalıklara karşı vücudunuzu korumak için bağışıklık sistemini güçlü tutmalısınız. Bunun içinde besinlerin gücünden faydalanmanızda yarar var. Vitamin deposu olan bu süper besinler, hastalıklara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olanbilir.
NARENCİYE
Vücuda C vitamini depolamak hastalıklara karşı vücudu güçlendirmenin en bilinen yoludur. Örneğin limon, misket limonu, portakal vb. besinler C vitamini açısından zengindir. Metabolizma hızınızı iyileştirir ve aynı zamanda bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olur.