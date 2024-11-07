Beslenme Uzmanları açıkladı: Sabahları 1 tane yiyince C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor

ZERDEÇAL

Zerdeçal, her mutfakta bulunan bir baharat ve sağlık için pek çok faydası bulunur. Zerdeçala sarı rengini veren kurkumin içerir. İltihap önleyicidir ve bağışıklığı da iyileştirir. Zencefil çayı deneyebilirsiniz.

Ezilmiş zencefil ve 100 ml suda kaynatın. Sonra süzün ve çay gibi yudumlayın. Taze zerdeçal kökü, kurkumin adı verilen aktif bir bileşene sahip olduğu için toz halindeki halinden çok daha etkilidir.

Doğal antibiyotikler içerir ve solunum sağlığı için mükemmeldir. Sabah erkenden küçük bir parçayı balla çiğneyin veya rendelenmiş çiğ zerdeçalı meyve sularına ekleyin.