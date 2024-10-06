Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok
Sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmayı amaçlıyorsanız dengeli bir beslenme programına uymayı yaşam biçimi haline getirmelisiniz. Kalorisi yüksek, sağlıksız yağlar barındıran, şeker ve rafine un içeren besinler kilo vermeyi engelliyor. Bu nedenle kilo verme sürecinizde bazı besinlerden uzak durmanız gerekiyor.
Kilo vermek ya da sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız tükettiğiniz her besine dikkat etmelisiniz.