Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok

6. BEYAZ EKMEK VE MAKARNA

Beyaz ekmek, lavaş ekmeği ve makarna gibi rafine unla yapılan yiyecekleri yemek kilo alımına katkıda bulunur. Bu yiyecekler lif ve proteinden yoksundur, çok fazla kalori içerir ve kendinizi tok veya tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olmaz.



Beyaz ekmek ve makarna da şeker ve tuz gibi katkı maddeleri içerir. Rafine tahıllar yemek, daha yüksek kilo alma ve obezite riskiyle bağlantılıdır.