Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok

Sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmayı amaçlıyorsanız dengeli bir beslenme programına uymayı yaşam biçimi haline getirmelisiniz. Kalorisi yüksek, sağlıksız yağlar barındıran, şeker ve rafine un içeren besinler kilo vermeyi engelliyor. Bu nedenle kilo verme sürecinizde bazı besinlerden uzak durmanız gerekiyor.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 1

Kilo vermek ya da sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız tükettiğiniz her besine dikkat etmelisiniz.

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Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 2

Sağlıklı besinlerden oluşan bir beslenme programıyla hedeflediğiniz kiloya ulaşabilmeniz mümkün.

Bu beslenme programlarını mutlaka bir diyetisyen yardımıyla oluşturmalısınız. Çünkü her diyet kişe özeldir.

Ancak Beslenme ve Diyet Uzmanlarının asla tüketilmemesini önerdiği birkaç besin var. Bu besinleri sofranızdan eksilterek vücut sağlığını koruyabilir ve kilo verebilirsiniz.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 3

1. ŞEKERLİ İÇECEKLER

Gazoz ve enerji içecekleri gibi şekerli içecekler kalori ve şeker açısından yüksektir . Bu tür içecekler kilo alımı ve tip 2 diyabet gibi kronik rahatsızlıkların artan riskiyle bağlantılıdır.

Beyin içecekleri yiyecek olarak algılamaz, bu da çok fazla kalori tüketseniz bile hala aç hissedebileceğiniz anlamına gelir.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 4

2. FAST FOOD ÜRÜNLER

Burger, kızarmış tavuk ve patates kızartması gibi çoğu fast food türü kalori, yağ ve tuz bakımından yüksektir. Ayrıca besin değerleri düşüktür ve vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi veya tokluğu (doygunluk hissi) sağlamaz, bu nedenle fast food yedikten sonra hala aç hissetmek yaygındır.

Sık sık fast food yemek, beslenme kalitesinin düşmesine neden olur ve besin değeri düşük yiyecekler sağlıklı yiyeceklerin yerini alır.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 5

3. ŞEKERLEMELER

Şekerlemeler şeker, kalori, rafine un ve yağ bakımından zengindir. Besin sağlamaz; küçük bir porsiyon 200 ila 300 kalori içerebilir ve bu da tokluk veya tatmin hissi yaratmadan çok fazla şekere yol açar.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 6

4. KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kızarmış yiyecekler arasında patates kızartması, cips ve tavuk nugget gibi tuzlu yiyecekler bulunur.

Kalori ve yağ bakımından yüksektir ve daha yüksek kilo alma ve obezite oranlarıyla bağlantılıdır.

Bir çalışma, kızarmış patates (cips veya patates kızartması) yemenin diğer yiyeceklere göre daha fazla kilo alımına katkıda bulunabileceğini bulmuştur.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 7

5. FIRINLANMIŞ ÜRÜNLER

Fırınlanmış ürünler (kekler, kurabiyeler ve tatlı ekmekler) şeker, kalori ve yağ açısından zengindir. Genellikle tokluk hissini azalttığı bilinen ve açlığı artırabilen bir şeker olan fruktoz açısından zengindirler.

Yüksek şekerli yiyecekler tüketmek aynı zamanda obezite ve tip 2 diyabet riskinin artmasıyla da bağlantılıdır.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 8

6. BEYAZ EKMEK VE MAKARNA

Beyaz ekmek, lavaş ekmeği ve makarna gibi rafine unla yapılan yiyecekleri yemek kilo alımına katkıda bulunur. Bu yiyecekler lif ve proteinden yoksundur, çok fazla kalori içerir ve kendinizi tok veya tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olmaz.

Beyaz ekmek ve makarna da şeker ve tuz gibi katkı maddeleri içerir. Rafine tahıllar yemek, daha yüksek kilo alma ve obezite riskiyle bağlantılıdır.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 9

7. BEYAZ PİRİNÇ

Beyaz pirinçte vitamin, mineral, lif ve protein gibi besinler eksiktir. Yüksek glisemik indekse sahiptir ,yani kan şekerinizi yükseltir . Kan şekerinde hızlı artışa neden olan yiyecekler obezite ve tip 2 diyabet riskini artırabilir.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 10

8. DONDURMA

Dondurma, kilo alımına katkıda bulunan ve kilo vermeyi zorlaştırabilen yağ ve şeker açısından zengindir. Lif içermez ancak az miktarda protein içerir.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 11

9. PİZZA

Pizza genellikle beyaz un gibi rafine edilmiş tahıllardan yapılır, yağ açısından zengin peynir ve ilave şeker açısından zengin olabilen domates sosu içerir.

Pepperoni veya sosis gibi birçok pizza malzemesi doymuş yağ açısından zengindir . Dondurulmuş pizza gibi hazır yiyecekleri sık sık yiyen kişilerin kilo alma ve daha fazla göbek yağına sahip olma olasılığı yüksektir.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 12

10. İŞLENMİŞ ETLER

Konservelenmiş, kurutulmuş, tütsülenmiş veya kürlenmiş işlenmiş etler arasında sığır eti kurusu, pepperoni ve öğle yemeği eti bulunur.

Bu etlerin çoğunun kanserojen (kansere neden olan maddeler) içerdiği bilindiğinden , büyük miktarda yemek kanser riskinizi artırır. Ayrıca kilo vermeyi daha zor hale getirebilirler.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 13

11. MEYVE SUYU

Meyve suyu sağlıklı bir seçim gibi geliyor ve bazen öyledir, ancak aynı zamanda şeker ve kalorisi de yüksektir. Bazı meyve suyu markaları çok az meyve içerirken, diğerleri porsiyon başına soda kadar şeker içerir.

Meyve suyu, bütün meyveler gibi lif içermez. Meyveyi meyve suyu veya smoothie şeklinde içmek, bütün meyve kadar tokluk hissi sağlamaz. Doygunluk açısından, beynimiz içtiğimiz yiyecekleri çiğnediğimiz yiyecekler kadar kaydetmez.

Beslenme uzmanlarının "yasaklı besinler" listesi: Herkes bilmeden tüketiyor ama zararı çok - 14

12. KREMALI KAHVELER

Yüksek kalorili kahve içecekleri, tokluk hissi sağlamadan büyük miktarda şeker, yağ ve kalori içerir. Siyah kahve, kafein içeriğinin metabolizmayı geçici olarak hızlandırması nedeniyle kilo vermeye yardımcı olabilir. Ancak kahve krema, aromalı şuruplar ve şekerle yüklendiğinde kilo alımına katkıda bulunabilir.

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