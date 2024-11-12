Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor

D vitamin eksikliğinin ilk belirtileri kuru ve dökülen saçların yanı sıra yorgunluk ve vücut ağrılarıdır. Bunu önlemek için ilkbahar ve yaz aylarında mümkün olduğunca fazla güneş ışığına maruz kalmalısınız.



İhtiyacımız olan D vitamininin yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını cildimiz aracılığıyla üretiyoruz.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.