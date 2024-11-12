Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor
Yaşlanmanın ilk sinyallerinden biri olan beyaz saç telleri, bazı kişilerde çok erken yaşlarda görülebilir. Saçlarınızın erken yaşta ve hızlı beyazlamasının nedeni aslında vücudunuzda eksik olan bazı vitaminler olabilir. İşte saçların erken beyazlamasının nedeni.
Yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olan saç beyazlaması, erken yaşlarda da görülebilir. Saçların erken beyazlamasının pek çok nedeni bulunur. Genetik yatkınlık, kronik stres, melanin üretimindeki dengesizlik de saçların erken beyazlamasının nedenleri arasında yer alır. Ancak vücuttaki bazı vitaminlerin eksikliği de saçların erken beyazlamasına yol açabilir.