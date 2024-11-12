Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor

Yaşlanmanın ilk sinyallerinden biri olan beyaz saç telleri, bazı kişilerde çok erken yaşlarda görülebilir. Saçlarınızın erken yaşta ve hızlı beyazlamasının nedeni aslında vücudunuzda eksik olan bazı vitaminler olabilir. İşte saçların erken beyazlamasının nedeni.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 1

Yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olan saç beyazlaması, erken yaşlarda da görülebilir. Saçların erken beyazlamasının pek çok nedeni bulunur. Genetik yatkınlık, kronik stres, melanin üretimindeki dengesizlik de saçların erken beyazlamasının nedenleri arasında yer alır. Ancak vücuttaki bazı vitaminlerin eksikliği de saçların erken beyazlamasına yol açabilir.

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Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 2

Genetik olarak saçları erken beyazlayan bir ebeveyne sahip olan kişilerin saçlarının erken yaşta beyazlaması yüksek bir ihtimaldir. Genetik dışında B12, B6, biotin, D ve E vitaminlerinin eksikliği ile birlikte sigara tüketimi, stres ve tiroid hastalıkları da saçların erken yaşta beyazlamasına sebebiyet verebilir

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 3

Melanin üretimi yaşla birlikte azalabilir ve bu da saçların renginin doğal olarak grileşmesine veya beyazlamasına neden olabilir.

Bununla birlikte, saçların erken beyazlaması genetik faktörlere, stres seviyelerine, hormonal değişikliklere veya bazı sağlık sorunlarına bağlı olarak da olabilir. Örneğin, erken yaşta stresli bir olay geçiren bazı insanlarda saçların beyazlaması daha erken başlayabilir.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 4

Saçların neden beyazladığı tam olarak anlaşılmamakla birlikte, genellikle yaşla ilişkili bir süreç olduğu kabul edilmektedir.

Çevrenize baktığınızda genellikle yaşı ilerlemiş olan insanların saçlarının beyazladığını düşünürsünüz. Saça doğal rengini veren pigmentin adı melanin‘dir.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 5

Bu pigmentin oluşumu daha doğmadan önce başlar. Yaş ilerledikçe vücutta melanin üretimi azalır.Melanin kapasitesi azaldıkça bu durum saçta beyazlamaya sebep olur. Ancak saçlar sadece ileri yaşlarda beyazlamaz. Çok genç yaşta olan kişiler de bile saçlarda beyaz görülebilir.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 6

Saçların erken beyazlamasının çeşitli nedenleri olabilir. Saçların beyazlamasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

Genetik bozukluklar,
Kronik stres gibi durumların tetiklediği horman üretimleri
Melanin üretimindeki dengesizlikler
Kimyasal maddelere maruz kalma,
İklim şartlar,
Vücutta eksik olan vitaminler
Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 7

Saçların yaşa bağlı olarak beyazlaması çok normal ve doğal bir süreçtir. Ancak erken yaşlarda beyazlayan saçların pek çok sebebi olabilir. Ailenizde erken yaşlarda saç beyazlama sorunu varsa sizin de erken yaşlarda saçlarınızın beyazlama olasılığı yüksektir.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 8

Bununla birlikte vitamin eksikliği, yetersiz beslenme, zararlı alışkanlıklar gibi pek çok etken de saçların beyazlamasına sebep olabilir. Bu sebeple saçlar için gerekli olan vitaminlerin vücuda alınması çok önemlidir. Özellikle B12, demir, iyot ve C vitamini bakımından zengin olan bir beslenme biçimi saçların beyazlaşmasını geciktirebilir.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 9

Saçların beyazlaması doğal bir süreç olarak kabul edildiği için yaşlanmaya bağlı olarak oluşan beyazları önlemek mümkün değildir. Ancak genç yaşlarda beyazlayan saçları durdurmak için mutlaka bu vitaminleri içeren besinler tüketmelisiniz ya da takviye olarak almalısınız.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 10

B12 VİTAMİNİ

B12 vitamini vücut gelişiminiz için önemlidir. Saç sağlığınız içinde B12 vitaminine ihtiyacınız var. B12 vitamini saçları güçlendirir, saçları onarır ve canlandırır. Erken beyazlayan saçlar için etkili bir çözüm olabilir.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 11

B12, kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında da görevlidir. B12 vitamini faydaları oldukça fazladır. Sinir tahribatını önler, doğurganlığı sağlar, vücut hücrelerinin oluşumunu kendini yenilemesini ve uzun yaşamasını sağlar, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştıran vitaminler arasında yer alır.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 12

B5 VİTAMİNİ 

B grubundan vitaminlerin bize güçlü ve sağlıklı saçlar veren güzellik vitaminleri olarak kabul edilmesi sebepsiz değildir. Diğer şeylerin yanı sıra, B5 vitamini saç kökündeki önemli metabolik süreçlerden sorumludur ve kafa derisinin iltihaplanmasını önler.

B5'in yetersiz tedariki bu nedenle saçınızın grileşmesine neden olabilir. B5 eksikliğiniz varsa, büyük olasılıkla diğer B vitaminlerinde de eksiksinizdir, bu da pigmentasyon eksikliğine ek olarak saç dökülmesine de yansır .

Vücut güzellik vitaminlerinin sadece küçük miktarlarını depolayabildiğinden, düzenli olarak B vitamini yüksek gıdalar yemelisiniz. Bunlar avokado, muz, balık ve et, yumurta, süt, baklagiller ve tam tahıllar şeklinde sıralanabilir.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 13

D VİTAMİNİ

D vitamini sadece güçlü kemikler ve kaslar ve bağışıklık sistemimiz için önemli değil, saçlarımız da güneş vitamininden yararlanıyor. Örneğin, saç döngüsünün büyüme aşamasını hızlandırır. Bununla birlikte, ciddi bir vitamin eksikliği varsa, melanin üretimi bozulur ve saçlarınız griye döner.

Beyaz saç tellerinin nedeni: Vücuttaki bu eksiklik saçları aniden beyazlatıyor - 14

D vitamin eksikliğinin ilk belirtileri kuru ve dökülen saçların yanı sıra yorgunluk ve vücut ağrılarıdır. Bunu önlemek için ilkbahar ve yaz aylarında mümkün olduğunca fazla güneş ışığına maruz kalmalısınız.

İhtiyacımız olan D vitamininin yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını cildimiz aracılığıyla üretiyoruz.


Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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