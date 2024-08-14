Beyaz saçlar için ezber bozan çözüm! Bu bitkinin kökleri saçları doğal rengine çeviriyor

Melanin pigmenti yeterince üretilmediğinde saçlar beyazlamaya başlar. Yani beyaz saçlar yaşlanmanın doğal bir sürecini olarak kabul edilir. Ancak sadece yaş aldıkça beyaz saçlar ortaya çıkmaz. Çok erken yaşlarda da beyaz saç telleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz.



Saçlarınızın beyazlama süreci tamamen genetiğinizle ilgilidir. Bazı insanlar gri saçları 20'li yaşlarında fark ederken bazıları ise 40'lı yaşlarda bile çok az beyaz saç teline sahiptir. Genellikle saçlar 30'lu yaşlar itibarıyla beyazlamaya başlar.



