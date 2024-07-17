Beyaz saçları koparınca çoğalır mı? Yıllardır meğer yanlış biliyormuşuz
Yaşınız ilerledikçe beyaz saç telleri gözle görülür bir şekilde artar. Saçlarınızın beyazlaması sadece yaşınızla doğru orantılı değildir. Genetik faktörler saçların erken beyazlamasına sebep olabilir. Beyaz saç tellerini koparmanın daha çok beyazlamaya yol açacağına inanılır. Peki, beyaz saçları koparınca daha çok çıkar mı?
Saçların beyazlaması genellikle yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Saç foliküllerindeki melanin adı verilen pigment üretimi azaldıkça, saçlar renklerini kaybeder ve beyazlaşır.