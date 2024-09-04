Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor

UYARI! Bu yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir ve doğal çözümlerin sonuçları sabırlı kullanım ve düzenli uygulama gerektirebilir. Ayrıca, herhangi bir doğal çözümü kullanmadan önce alerji veya cilt hassasiyeti riskine karşı bir yaman testi yapmanızda fayda var.