Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor

Yaşınızın ilerlemesiyle birlikte saçlarınızda beyaz saç tellerinin görülmesi doğal kabul edilir. Vücuttaki melanin üretiminin azalmasıyla birlikte saçlarınız beyazlamaya başlar. Saçlarınızda genetik faktörlere bağlı olarak çok erken yaşlarda da beyazlar görülebilir. Saçlarınızdaki beyazları boya gibi zararlı kimyasal maddelerle kapatmak kolay bir yol gibi görünse de bazı doğal maskeleri düzenli uygulamak saçlarınızı doğal rengine çevirmenize yardımcı olabilir.

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 1

Saçların beyazlaması yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak beyaz saçlarla sadece yaşlılık döneminde değil gençlik döneminde de karşı karşıya kalabilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 2

Saç köklerinin pigment hücrelerini kaybetmesiyle beyaz saçlar ortaya çıkar. Düzensiz yaşam, sağlıksız beslenme, stres ya da genetik faktörler saçların beyazlama sürecini hızlandırır.

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 3

Genellikle kadınlar ve erkekler beyaz saçlarının görünümünü ortadan kaldırmak için saçlarını boyamayı tercih eder. Ancak saç boyaları saç derisine ve vücuda zarar veren pek çok kimyasalı içinde barındırır.

Saçlarınızdaki beyazları saç boyası kullanmadan da kapatabilmeniz mümkün. Bazı doğal yöntemler saç boyası etkisi sağlayarak beyaz saçları yok edebiliyor.

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 4

ÇAY

Siyah çay saç rengini koyulaştırabilir. 2-3 poşet siyah çayı bir bardak sıcak suda demleyin, soğumasını bekleyin ve saçınıza uygulayın. 30 dakika bekledikten sonra durulayın. Düzenli kullanımda saç renginizin koyulaşmasını görebilirsiniz.

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 5

KINA

Kına, doğal bir saç boyası olarak kullanılır ve saç rengini koyulaştırabilir. Kına tozunu suyla karıştırıp bir macun yaparak saçınıza uygulayın ve birkaç saat bekletin. Sonrasında iyice durulayın.

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 6

SARIMSAK VE ZEYTİNYAĞI

Sarımsak, saçın pigment üretimine yardımcı olabilir. Birkaç diş sarımsağı ezin, zeytinyağı ile karıştırın ve saçınıza uygulayın. Saçınıza uyguladıktan sonra 30 dakika bekleyip durulayabilirsiniz.

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 7

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE LİMON SUYU

Hindistancevizi yağı saçın beslenmesine yardımcı olurken, limon suyu saç rengini koyulaştırabilir. İki malzemeyi karıştırıp saçınıza uygulayabilirsiniz. Haftada birkaç kez kullanabilirsiniz.

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 8

SİYAH SUSAM TOHUMLARI

Siyah susam tohumları saç rengini koyulaştırmada yardımcı olabilir. Bu tohumları öğütüp, şerbetle karıştırıp, saçınıza uygulayabilirsiniz. Ayrıca, her gün bir avuç siyah susam tohumu tüketmek de faydalı olabilir.

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 9

HİNT BEKTAŞİ ÜZÜMÜ (AMLA)

Amla tozu saç rengini koyulaştırabilir ve saçın genel sağlığını artırabilir. Amla tozunu suyla karıştırıp bir macun yaparak saçınıza uygulayın. 30-60 dakika bekledikten sonra durulayın.

Beyaz saçları özüne döndüren 2 malzemeli formül! Kuaföre gitmeden doğal rengine çeviriyor - 10

UYARI! Bu yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir ve doğal çözümlerin sonuçları sabırlı kullanım ve düzenli uygulama gerektirebilir. Ayrıca, herhangi bir doğal çözümü kullanmadan önce alerji veya cilt hassasiyeti riskine karşı bir yaman testi yapmanızda fayda var.

DAHA FAZLA GÖSTER