Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin
Beyaz saçlar yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak genç yaşlarda da saçlarınız beyazlayabilir. Genellikle genç yaşlardaki beyaz saçlar için genetik olduğu söylenir ama bu beyaz saç tellerinin nedeni genetik olmayabilir. Çünkü bazı hastalıklar ya da zararlı alışkanlıklar saçların erken yaşlarda beyazlamasına neden olabilir.
Çoğunlukla ilerleyen yaşla birlikte ortaa çıkan saç beyazlığı erken yaşlar da görülebilir.
Saçların beyazlaması, yaşlanma ile birlikte görülen doğal bir süreçtir. Saçların renginden sorumlu olan pigment, saç kökündeki bir hücreden gelir.