Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin

Beyaz saçlar yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak genç yaşlarda da saçlarınız beyazlayabilir. Genellikle genç yaşlardaki beyaz saçlar için genetik olduğu söylenir ama bu beyaz saç tellerinin nedeni genetik olmayabilir. Çünkü bazı hastalıklar ya da zararlı alışkanlıklar saçların erken yaşlarda beyazlamasına neden olabilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 1

Çoğunlukla ilerleyen yaşla birlikte ortaa çıkan saç beyazlığı erken yaşlar da görülebilir.

Saçların beyazlaması, yaşlanma ile birlikte görülen doğal bir süreçtir. Saçların renginden sorumlu olan pigment, saç kökündeki bir hücreden gelir.

SAĞLIK HABERLERİ

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 2

Bu hücreler önemli miktarlarda melanin (koyu pigment) üretilmesi için genetik olarak kodlanır. Zamanla melanin üretim kapasitesi azalır. Melanin üretim kapasitesi ve melanin miktarındaki azalma da saçlarda beyazlamaya neden olur

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 3

Bu durumda kişiler birbirinden farklı yöntemlere başvurarak saçların beyazlarını kapatabilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 4

Yaşın ilerlemesiyle birlikte beyazlayan saçlar normal kabul edilir. Ancak genç yaşlarda görülen beyaz saçları "genetik" deyip geçiştirmeyin.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 5

Saçın erken beyazlaması genetik, çevresel etkiler ve yaşam tarzı seçimleri gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir.

İşte saçların erken beyazlamasına sebep olabilecek  yaşam tarzı faktörü:

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 6

1- YETERSİZ BESLENME

Temel besin maddelerinden, özellikle de B12 gibi vitaminlerden, folik asit, demirden ve bakır ve çinko gibi minerallerden yoksun bir beslenme, erken beyazlamaya katkıda bulunabilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 7

2- STRES VE KAYGI

Kronik stres ve kaygı saçların erken beyazlamasına neden olabilir. Yüksek stres seviyeleri melanositleri (pigment üretiminden sorumlu hücreler) tüketerek saç renginin kaybına neden olabilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 8

3- ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Tütün mamülleri saçların erken beyazlamasına neden olur. Tütün dumanındaki zararlı kimyasallar saç köklerine zarar verebilir ve melanin üretimini bozabilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 9

4- AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ

Aşırı alkol tüketimi erken beyazlamaya neden olabilir. Alkol vücudun hayati besin maddelerini tüketebilir, gerekli vitamin ve minerallerin emilimini engelleyebilir ve genel sağlığı bozabilir; bunların tümü erken beyazlamaya katkıda bulunabilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 10

5- DÜZENSİZ UYKU

Yetersiz veya düşük kaliteli uyku, beyazlama sürecini hızlandırabilir. Uyku eksikliği saç sağlığıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarını bozabilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 11

6- ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Saç ürünlerindeki kirlilik ve sert kimyasallar gibi çevresel kirleticilere ve toksinlere maruz kalmak, erken beyazlamaya katkıda bulunabilir. Bu maddeler saç köklerine zarar verebilir ve melanin üretimini engelleyebilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 12

7- FİZİKSEL AKTİVİTE EKSİKLİĞİ

Hareketsiz yaşam tarzları erken beyazlamaya katkıda bulunabilir. Düzenli egzersiz daha iyi kan dolaşımını teşvik eder, bu da gerekli besinlerin saç köklerine ulaşmasını sağlar.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 13

8- B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

B12 vitamini eksikliği, erken beyazlayan saçların en yaygın nedenlerinden biridir. Çalışmalar B12 takviyeleri almanın , saç dökülmesine yol açabilen yüksek homosistein seviyelerini azalttığını ve erken saç beyazlamasını önlediğini bulmuştur. Et, balık ve sütte bulunan vitamin, saç büyümesi ve sağlığı için gerekli olan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine de yardımcı olur.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 14

9- TİROİD HASTALIĞI

Hipertiroidizm veya hipotiroidizm gibi tiroid probleminin neden olduğu hormonal değişiklikler de erken beyaz saçlardan sorumlu olabilir. Tiroid, metabolizma gibi bedensel işlevlerden sorumlu olan kelebek şeklinde bir bezdir. Aşırı aktif veya az aktif bir tiroid vücudunuzun daha az melanin üretmesine neden olabilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 15

10- SAÇ DÖKÜLMESİ

Vücudun kendisine saldırdığı otoimmün hastalık da erken beyaz saçlara neden olabilir. Alopesi durumunda bağışıklık sistemi saça saldırabilir ve pigment kaybına neden olabilir.

Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin - 16

Alopesi areata, büyük bir madeni para büyüklüğünde kellik lekelerine neden olur - hem erkekler hem de kadınlar eşit derecede etkilenir.

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