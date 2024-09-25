Beyaz saçların nedeni buymuş! Vücudunuz alarm veriyor: Genetik deyip geçiştirmeyin

9- TİROİD HASTALIĞI

Hipertiroidizm veya hipotiroidizm gibi tiroid probleminin neden olduğu hormonal değişiklikler de erken beyaz saçlardan sorumlu olabilir. Tiroid, metabolizma gibi bedensel işlevlerden sorumlu olan kelebek şeklinde bir bezdir. Aşırı aktif veya az aktif bir tiroid vücudunuzun daha az melanin üretmesine neden olabilir.