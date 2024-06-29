Beyaz saçların sebebi buymuş! Vücuttaki eksikliği 1 gecede saçlara ak düşürüyor

Bununla birlikte vitamin eksikliği, yetersiz beslenme, zararlı alışkanlıklar gibi pek çok etken de saçların beyazlamasına sebep olabilir.

Bu sebeple saçlar için gerekli olan vitaminlerin vücuda alınması çok önemlidir. Özellikle B12, demir, iyot ve C vitamini bakımından zengin olan bir beslenme biçimi saçların beyazlaşmasını geciktirebilir.