Beyin çürümesinin ilacı: Zihinsel uyuşukluğa götüren alışkanlık

Modern yaşamın stres ve yoğunluğuyla birlikte beyin sağlığını korumak her zamankinden daha önemli hale geldi. Beyin çürümesi olarak adlandırılan ve bilişsel fonksiyonların azalmasıyla sonuçlanabilecek bu süreç, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebiliyor.



Oxford İngilizce Sözlüğü yılın kelimesi olarak ‘beyin çürümesi/brain rot’ terimini seçti. Bu terim, aşırı sosyal medya kullanımının zihinsel sağlık üzerinde yarattığı olumsuz etkileri tanımlıyor. Uzun süreli, gereksiz ve sanal bilgi akışı zihnin düşünme becerilerini olumsuz etkiliyor. Sosyal medya kullanımını sınırlamak ve dijital detoks yapmak sorunları engellemeye yardımcı oluyor