Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin

Meyve, sebze, çay, kahve ve kakaoda bulunan polifenoller, kalp hastalığı, metabolik hastalıklar ve bazı kanser türlerinin riskini azaltma gibi çok sayıda sağlık yararıyla ilişkilendirilir. Dikkat çeken polifenol açısından zengin besinler arasında elma, çilek, bitter çikolata, yeşil çay, zerdeçal ve üzüm bulunur ve hepsi çeşitli koruyucu ve iltihap önleyici özellikler sunar.

Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 1

Sindirimi iyileştirmenin ve beyin fonksiyonlarını desteklemenin yanı sıra, polifenoller kan şekeri seviyelerini de kontrol edebilir ve kalp hastalığı, kan pıhtıları ve bazı kanser türleri gibi büyük hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Antioksidanlar açısından zengin olan polifenoller cilt sağlığı için faydalıdır.

SAĞLIK HABERLERİ

Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 2

Çok sayıda çalışma, polifenollerin, özellikle flavonoidlerin güçlü anti-inflamatuar ve bağışıklık düzenleyici özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.

Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 3

Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre polifenoller, kardiyovasküler sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle tanınmıştır ve bazılarının yaşlanmaya karşı koruyucu olduğu da gösterilmiştir.

Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 4

ELMALAR

Polifenolün, elmanın içine kıyasla kabuğunda önemli konsantrasyonlarda bulunduğu bilinmektedir. Elmanın içi yerine elma kabukları tüketmek, akış aracılı genişlemede önemli bir iyileşmeye yol açmıştır.

Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 5

Bu bulgular, elma kabuğunda bulunan flavonoidlerin hem tüketimden hemen sonra hem de zamanla endotel fonksiyonunu artırabileceğini göstermektedir.


Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 6

MEYVELER

Ahududu, böğürtlen, yaban mersini ve çilek gibi antosiyanin açısından zengin meyveler, iltihabı azaltmaya, beyin fonksiyonunu iyileştirmeye ve kalp hastalığını önlemeye yardımcı olur. Kalp hastalığının başlangıcını hızlandırabilen iltihaplanmaya ve oksidatif strese karşı koruma sağlarlar.

Daha fazla antosiyanin tüketmek, hipertansiyon ve kalp krizi gibi koroner arter hastalığı riskinizi düşürebilir. Günlük olarak yaban mersini tüketmek, kan damarlarını kaplayan hücrelerin aktivitesini artırarak kan basıncını ve kan pıhtılaşmasını düzenleyen vasküler fonksiyonu da artırabilir.

Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 7

BİTTER ÇİKOLATA

Yüksek kaliteli bitter çikolata, kan akışını iyileştiren, kan basıncını düşüren ve bilişsel işlevi iyileştiren flavonoidler içerir. Orta düzeyde çikolata tüketimi diyabet, kalp hastalığı ve felç riskinizi düşürebilir. Çikolatanın sağlık yararlarının çoğu yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle ortadan kalkabilir. En iyi avantajlar için en az %70 kakao içeren çikolatayı seçin.

Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 8

YEŞİL ÇAY

Flavonoidler, yeşil çayda bol miktarda bulunan doğal olarak oluşan bitki kimyasallarıdır. Yeşil çay, kateşinler içerir. Besleyici ve canlandırıcı bir içecek olmasının yanı sıra, yeşil çay cilt için iyi olabilecek belirli bileşenler içerir.

Journal of Nutrition'da yayınlanan 2011 tarihli bir çalışmanın yazarları, yeşil çayın özellikle cilde kan akışını artıran antioksidanlar olan kateşinler açısından yüksek olduğunu iddia ediyor. Artan kan akışı, cilt hücrelerinin sürekli olarak yeni besin maddeleri ve oksijen almasını garanti ederek hücrelerin sağlığını destekler.

Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 9

ZERDEÇAL

Eklem ve beyin sağlığını destekleyen yüksek anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip güçlü bir polifenol olan kurkumin, zerdeçalda bulunur. Kurkuminin emilimini artırmak için karabiber ve zerdeçal ekleyin. Antioksidan, anti-inflamatuar, anti-septik, anti-mikrobiyal ve anti-kanser, benzersiz aktif özelliklerinden bazılarıdır. Uzmanlar zerdeçalın düzenli olarak alınmasını tavsiye ediyor ve bağışıklığı artırmak için kullanılabileceğini açıklıyor.

Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin - 10

ÜZÜM

Üzümlerde en yaygın üç flavonoid tanenler, resveratrol ve antosiyaninlerdir. Resveratrol, oksidatif stresi ve Parkinson ve Alzheimer gibi bilişsel hastalık riskini düşürmeye yardımcı olabilir ve ayrıca bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir. Üzüm, kan basıncını ve kolesterolü düşürerek kardiyovasküler hastalıkları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Üzüm, katarakta ve glokoma karşı koruma sağlayabilir.

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