Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin
Meyve, sebze, çay, kahve ve kakaoda bulunan polifenoller, kalp hastalığı, metabolik hastalıklar ve bazı kanser türlerinin riskini azaltma gibi çok sayıda sağlık yararıyla ilişkilendirilir. Dikkat çeken polifenol açısından zengin besinler arasında elma, çilek, bitter çikolata, yeşil çay, zerdeçal ve üzüm bulunur ve hepsi çeşitli koruyucu ve iltihap önleyici özellikler sunar.
Sindirimi iyileştirmenin ve beyin fonksiyonlarını desteklemenin yanı sıra, polifenoller kan şekeri seviyelerini de kontrol edebilir ve kalp hastalığı, kan pıhtıları ve bazı kanser türleri gibi büyük hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Antioksidanlar açısından zengin olan polifenoller cilt sağlığı için faydalıdır.