Beyin sağlığını destekliyor, kan akışını düzenliyor: 6 besin polifenoller açısından zengin

ÜZÜM

Üzümlerde en yaygın üç flavonoid tanenler, resveratrol ve antosiyaninlerdir. Resveratrol, oksidatif stresi ve Parkinson ve Alzheimer gibi bilişsel hastalık riskini düşürmeye yardımcı olabilir ve ayrıca bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir. Üzüm, kan basıncını ve kolesterolü düşürerek kardiyovasküler hastalıkları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Üzüm, katarakta ve glokoma karşı koruma sağlayabilir.



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