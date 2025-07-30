Beyin Sisi: Çözüm magnezyumda mı?
Son yıllarda giderek daha fazla insanın yaşadığı "beyin sisi", zihinsel yorgunluk, odaklanma güçlüğü ve unutkanlıkla karakterize edilen bir durum olarak öne çıkıyor. Tıbbi bir tanı olarak kabul edilmese de, uzmanlar bu sorunun yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğine dikkat çekiyor.
COVID-19 pandemisi ile birlikte yaygınlığı artan beyin sisi, yeterli dinlenmeye rağmen zihinsel tükenmişlik, yavaş düşünme ve üretkenlik kaybı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Stres, hormonal değişimler, uyku düzensizlikleri ve beslenme yetersizlikleri bu durumun başlıca nedenleri arasında sayılıyor.