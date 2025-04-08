Beyin sisi neden endişe verici? En erken uyarı işaretleri
Konsantrasyon zorlukları, unutkanlık ve zihinsel yorgunlukla karakterize edilen beyin sisi, kendi başına bir durum değil, altta yatan sorunların bir belirtisidir. Uyku eksikliği, kötü beslenme, stres, hormonal değişiklikler ve COVID-19 gibi durumlar bunu tetikleyebilir.
Basit bir ifadeyle, beyin sisi düşünme, hatırlama ve konsantre olma şeklinizi etkileyen durumdur. Hiç bir odaya girip oraya neden gittiğinizi tamamen unuttunuz mu? Ya da belki de kendinizi bilgisayar ekranınıza bakarken buldunuz ve az önce ne üzerinde çalıştığınızı hatırlayamıyorsunuz. Bu size tanıdık geliyorsa, yaygın olarak "beyin sisi" olarak bilinen şeyi deneyimlemiş olabilirsiniz.