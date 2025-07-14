Beyin tümörü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Genellikle fark edilmeyen 5 belirti

Beyin tümörleri; büyüklükleri, yerleşim yerleri ve gelişim hızlarına bağlı olarak farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. İlk belirtiler çoğu zaman sıradan sağlık problemleriyle karıştırıldığından, bireylerin vücutlarında meydana gelen değişimleri dikkatle izlemesi hayati önem taşıyor. İşte uzmanlara göre beyin tümörünü işaret edebilecek beş temel belirti:



1. GEÇMEYEN BAŞ AĞRISI



Beyin tümörlerinin en yaygın belirtilerinden biri, özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan ve zamanla şiddetlenen baş ağrılarıdır. Bu ağrılar:



Uyku düzenini bozacak kadar yoğun olabilir,



Öksürük, eğilme ya da ani hareketlerle artış gösterebilir,



Klasik ağrı kesicilere yanıt vermez,



Mide bulantısı ve kusmayla birlikte görülebilir.



Bu tür baş ağrılarının, tümörün beyin dokusuna ve kafatasına uyguladığı baskıdan kaynaklandığı belirtiliyor.



