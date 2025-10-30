Beyin yaşlanmasını önlüyor: Uzmanlara göre hafızayı güçlendiren 8 vitamin

ScienceDirect’te 2024’te yayımlanan bir araştırma, beyin yaşlanmasının sanıldığından çok daha erken başladığını öne sürüyor. Çalışmaya göre, 40’lı ve 50’li yaşlar, beynin yapısal ve metabolik değişimlerinin ilk sinyallerini verdiği kritik bir dönem.



Bu değişiklikler zamanla hafıza, dikkat ve duygusal dengeyi etkileyebiliyor. Uzmanlar, bu dönemde sağlıklı bir yaşam biçimi benimsemenin, beynin uzun vadede dayanıklılığını korumada belirleyici olduğunu vurguluyor.



Sağlık bilimcisi Ollie Whitby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşam biçimimiz ve tükettiğimiz besinler, beyin hücrelerinin nasıl çalıştığını, onarıldığını ve kendini koruduğunu doğrudan etkiler” diyerek, bilişsel uzun ömür için öncelik verilmesi gereken sekiz temel besini sıraladı.