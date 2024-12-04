Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor

Türk bilim insanı Dr. Ali Ertürk ve ekibi daha önce insan organlarını şeffaf hale getirerek 3 boyutlu olarak görüntülemişti. Ertürk ve ekibi bu kez, Coronavirüsün vücuda girmek için kullandığı spike proteininin hastaların beyin ve kafatası arasında biriktiğini, bununla da kalmayıp vücudun dört bir yanına yayıldığını tespit etti. Ertürk, Covid'in tüm vücutta tahribat yarattığı uyarısında bulundu.

Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor - 1

Almanya Helmholtz Munich Akıllı Biyoteknolojiler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ali Ertürk, dünya çapında ses getiren yeni bir araştırmaya daha imza attı. Ertürk ve ekibi, Covid 19'dan hayatını kaybeden 50'den fazla insanın beyin dokusunun yanı sıra yüzlerce Covid hastasından alınan örnekleri inceledi.

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Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor - 2

Beyin hücrelerini kafatasına bağlayan küçük kapılar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertürk, spike proteininin de bu bölgelerde biriktiğini belirtiyor.

Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor - 3

Kendi geliştirdiği yöntemle bir deney faresinin tüm vücudunu şeffaflaştıran Prof. Dr. Ertürk, Covid'in vücuttaki yayılımını da görsel olarak ortaya koymayı başardı.

Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor - 4

Yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ertürk, "İlk çıkan Corona virüsün tipinin adece akciğerlerde kaldığını ama delta ve omicron'dan sonra tüm vücuda yayıldığını gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor - 5

Vücudun farklı bölgelerinde biriken bu proteinlerin başta kalp hastalıkları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara sebep olduğu uyarısı yapan Ertürk, aşıların ise protein birikimine karşı koruduğunu vurguladı. Ertürk, "Aşılarda da spike proteini var ama çok az miktarda. Virüs aşılardakinin milyarlarca katı spike proteini oluşturuyor. Karşılaştırılabilecek bir şey değil. Spike proteininin yüzde 50'si aşılarla düşebiliyor." dedi.

Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor - 6

Türk bilim insanı vücutta biriken Covid proteinlerini temizlemek için yöntem geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor - 7
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