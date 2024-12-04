Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor
Türk bilim insanı Dr. Ali Ertürk ve ekibi daha önce insan organlarını şeffaf hale getirerek 3 boyutlu olarak görüntülemişti. Ertürk ve ekibi bu kez, Coronavirüsün vücuda girmek için kullandığı spike proteininin hastaların beyin ve kafatası arasında biriktiğini, bununla da kalmayıp vücudun dört bir yanına yayıldığını tespit etti. Ertürk, Covid'in tüm vücutta tahribat yarattığı uyarısında bulundu.
Almanya Helmholtz Munich Akıllı Biyoteknolojiler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ali Ertürk, dünya çapında ses getiren yeni bir araştırmaya daha imza attı. Ertürk ve ekibi, Covid 19'dan hayatını kaybeden 50'den fazla insanın beyin dokusunun yanı sıra yüzlerce Covid hastasından alınan örnekleri inceledi.