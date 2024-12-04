Beyindeki sinsi Covid tehlikesi: Vücudun dört bir yanına yayılıyor

Vücudun farklı bölgelerinde biriken bu proteinlerin başta kalp hastalıkları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara sebep olduğu uyarısı yapan Ertürk, aşıların ise protein birikimine karşı koruduğunu vurguladı. Ertürk, "Aşılarda da spike proteini var ama çok az miktarda. Virüs aşılardakinin milyarlarca katı spike proteini oluşturuyor. Karşılaştırılabilecek bir şey değil. Spike proteininin yüzde 50'si aşılarla düşebiliyor." dedi.