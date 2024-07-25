Beyni geliştiren 5 günlük alışkanlık! Bilim insanları açıkladı: Her gün 10 dakika yapmak demans ve unutkanlık riskini azaltıyor

2- SİGARA VE ALKOL İÇMEMEK

Sigaranın vücuda pek çok zararı var. Dolayısıyla demans riskini azaltmak için ve vücudunuzun sağlığı için sigarayı bırakmalısınız. Hiç sigara içmemiş veya sigarayı bırakmış olmak demans riskini azaltan faktörler arasında. Ayrıca alkol tüketimini de hafızanız ve vücut sağlığınız için sınırlandırmanız öneriyor.