Beyni geliştiren 5 günlük alışkanlık! Bilim insanları açıkladı: Her gün 10 dakika yapmak demans ve unutkanlık riskini azaltıyor
Beyni geliştirmek, hafızayı güçlendirmek, demans gibi ciddi hastalıkların riskini azaltmak için bazı günlük alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Beyin fonksiyonlarının etkilenerek kişilerin hafızalarını ve bağımsızlıklarını kaybetmelerine yol açan bir rahatsızlık olan bunamanın yaygınlaşmasını önlemek için bu adımları takip edebilirsiniz.
Demans, genellikle yaşla birlikte gelişen ve beyin fonksiyonlarının ilerleyici olarak bozulduğu bir durumu ifade eder. Beyin hücreleri zamanla hasar gördüğünde veya öldüğünde, bireyin bellek, düşünme, dil, problem çözme yetenekleri gibi zihinsel işlevlerinde ciddi bozulmalar meydana gelir.
Demansın en yaygın nedeni Alzheimer hastalığı olmakla birlikte, vasküler demans, frontotemporal demans gibi başka türleri de bulunmaktadır. Demans genellikle ilerleyicidir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.