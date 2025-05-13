Beyni geliştiren 5 temel vitamin: Güçlü hafızayı destekliyor

MAGNEZYUM

Bir araştırmaya göre magnezyum, bilişsel sağlık ve nöroproteksiyonda hayati ve karmaşık bir rol oynar. Nörobiyolojik aktiviteyi düzenleyerek, iltihabı azaltarak ve oksidatif strese karşı koruyarak beyin fonksiyonunu destekler, bilişsel gerilemeyle bağlantılı faktörler. Araştırmalar, yeterli magnezyum alımı ile daha iyi bilişsel performans arasında net bir bağlantı olduğunu göstermektedir, ancak nörodejeneratif hastalıkları önleme veya yönetmedeki terapötik potansiyelini tam olarak anlamak için daha uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç vardır.