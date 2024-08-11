Beyni geliştirip, zekayı artırıyor! Böyle tüketmek unutkanlığı bitiriyor, Sütün içinde 1 gece bekletin

Cevizler sadece çıtır çıtır bir atıştırmalıktan daha fazlasıdır. Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller gibi temel besinlerle doludur.

Omega-3'ler, özellikle alfa-linolenik asit (ALA), iltihabı azaltmaya ve bilişsel işlevi desteklemeye yardımcı oldukları için beyin sağlığı için çok önemlidir. Polifenoller gibi antioksidanlar da beyin hücrelerini oksidatif stresten korumada önemli bir rol oynar.