Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin

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Tunceli'de, ekim ayıyla birlikte zor ve zahmetli ceviz hasadına başlandı.Kovalarla toplanan cevizler, kimi yerlerde el yardımıyla yeşil kabuklarından ayrılırken kimi yerlerde ise bu işlem için ceviz soyma makineleri kullanılıyor. Cevizin vücut sağlığına da pek çok faydası bulunuyor. Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan ceviz kalp hastalığı riskini azaltıyor, bağırsak sağlığını da koruyor.
Tunceli'de, ekim ayıyla birlikte zor ve zahmetli ceviz hasadına başlandı. Yer yer 20 metreye yaklaşan yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına çıkan vatandaşlar, uzun sırıklarla silkeleme işlemi yapıyor. Kovalarla toplanan cevizler, kimi yerlerde el yardımıyla yeşil kabuklarından ayrılırken kimi yerlerde ise bu işlem için ceviz soyma makineleri kullanılıyor.
Kabuklarından ayrılan cevizler, kurumaları için yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında bekletiliyor. Cevizler daha sonra teneke ya da kilo hesabı ile iç piyasanın yanı sıra civar illerde satışa sunuluyor.