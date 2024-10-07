Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin

Tunceli'de, ekim ayıyla birlikte zor ve zahmetli ceviz hasadına başlandı.Kovalarla toplanan cevizler, kimi yerlerde el yardımıyla yeşil kabuklarından ayrılırken kimi yerlerde ise bu işlem için ceviz soyma makineleri kullanılıyor. Cevizin vücut sağlığına da pek çok faydası bulunuyor. Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan ceviz kalp hastalığı riskini azaltıyor, bağırsak sağlığını da koruyor.

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 1

Tunceli'de, ekim ayıyla birlikte zor ve zahmetli ceviz hasadına başlandı. Yer yer 20 metreye yaklaşan yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına çıkan vatandaşlar, uzun sırıklarla silkeleme işlemi yapıyor. Kovalarla toplanan cevizler, kimi yerlerde el yardımıyla yeşil kabuklarından ayrılırken kimi yerlerde ise bu işlem için ceviz soyma makineleri kullanılıyor.

Kabuklarından ayrılan cevizler, kurumaları için yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında bekletiliyor. Cevizler daha sonra teneke ya da kilo hesabı ile iç piyasanın yanı sıra civar illerde satışa sunuluyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 2

Yılda yaklaşık 250 ton cevizin yetiştirildiği Tunceli’de hasada başlanan ilçelerin başında ise Pülümür geliyor. Kaynak tuzları ve doğal balının yanı sıra ceviziyle de meşhur olan ilçe merkezinde başlayan ceviz hasadı imece usulüyle gerçekleştiriliyor.

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 3

Merkez Mahallesi’nde hasada başlayan Mahmut Ateş, ilçede esnaflığın yanı sıra tarımla da uğraştığını belirterek, “Atıl durumda olan 20 dönüme yakın bir arazide ceviz üretime yapmaktayız. Tabi bunu kolektif bir şekilde arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Benden evvel rahmetli babam ve annem, aile bireylerimiz, çevre ve doğaya gönül vermiş dostlarımızla beraber bu işleri yaptık. Bizler eskiden beri ceviz işleri yapıyoruz. Köylerden cevizleri alır Çorum Niksar’a kamyonlarla götürüp satardık'' dedi.

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 4

Cevizlerin bulunduğu alanı el birliğiyle oluşturduklarını ve hasadı da imece usulü ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Ateş, “Bahçede Tunceli merkezden, Pertek’ten, Düzce’den gelen arkadaşlarımız var, hep beraber bu işi yapıyoruz” diye konuştu.

Bu yıl ceviz veriminin düşük olduğunu söyleyen Ateş, ''Buna rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ürünün toplanması, kurutulması zahmetli. En az 20 günümüzü alıyor. Ülkenin ekonomik durumuna da baktığımız zaman insanların alım gücü de düşük. Bizim için hobi gibi bir şey. Buradan para kazanıyor değiliz. Zaten yaptığımız masraf alacağımız paradan fazla'' şeklinde konuştu.

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 5

Murat Ateş ise ''Son 30 yıldır ilçemizde artık herkes kapısının önünde 3-5 de olsa ceviz ekmeye, ürününü çıkarmaya başladı. Balın yanında ceviz de üretiyoruz. Yeter ki sen toprakla bütünleş toprak sana her şeyi veriyor'' ifadelerini kullandı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinin yanı sıra Nazımiye, Hozat, Ovacık, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde de hasadına başlanan cevizlerin kilosu ortalama 250 liradan satılıyor.

Ceviz tüketmenin vücuda pek çok faydası bulunuyor.

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 6

GÜNDE KAÇ CEVİZ YEMELİSİNİZ?

Her gün bir avuç ceviz yemek, bu cevizin birçok faydasını elde etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca badem gibi diğer kuruyemişlerle bir gece önceden ıslatıp, sabahları bu sağlıklı kuruyemişlerle orucunuzu açabilirsiniz. Düzenli ceviz tüketiminin sağlık açısından bazı yararları şunlardır:

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 7

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Ceviz, Amerikan Kalp Derneği tarafından Heart-Check Sertifikasına sahiptir, bu da kuruluşun "kalp-sağlıklı gıda" olma kriterlerini karşıladığı anlamına gelir. Sodyum, doymuş yağ ve trans yağ oranları düşüktür ve A ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, protein veya diyet lifi açısından Günlük Değerin en az %10'unu içerirler. Peki cevizleri elinizin altında bulundurmaya hazır mısınız?

Ceviz kalp-sağlıklı olduğundan lipid panelinizi olumlu yönde etkileyebilir, bu da vücudunuzdaki LDL kolesterolü gibi genellikle "kötü kolesterolü" azalttığı anlamına gelir. Circulation'da yayınlanan 2021 tarihli bir araştırma, iki yıl boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz tüketen yaşlı yetişkinlerin LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 8

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Nutrients dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir çalışmada bildirilen, hem hayvan hem de insan üzerinde yapılan araştırmalar, ceviz tüketmenin beyin fonksiyonlarının yanı sıra hafıza üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Her gün ceviz yemek iltihabı azaltmaya ve serbest radikalleri uzak tutmaya yardımcı olabilir; aksi halde hücrelere zarar verebilir ve zamanla Alzheimer hastalığı ve demansa yol açabilir.

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 9

STRESİ AZALTIR

Daha sakin mi hissetmek istiyorsunuz? Ceviz yiyin. Nutrients dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir araştırma, 16 hafta boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz yemenin, kişinin bildirdiği stres ve depresyon düzeylerini iyileştirdiğini ortaya çıkardı.

Ayrıca bu çalışmada ceviz tüketiminin daha uzun bir uyku süresine yardımcı olduğu ve deneklerin genel zihinsel sağlığını iyileştirdiği ortaya çıktı. Ceviz, melatonin, folat, E vitamini ve polifenoller gibi nöro-destekleyici bileşikler açısından zengin olduğundan zihinsel sağlığınız için faydalıdır.

Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin - 10

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI İYLEŞTİRİR

Antioksidanlar dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir inceleme, cevizlerin bağırsak sağlığınızı iyileştirebilecek bir prebiyotik görevi görme potansiyeline sahip olduğunu buldu. Bunu, mide-bağırsak sisteminizdeki faydalı mikroplar için bir "besin" kaynağı olarak hizmet ederek yaparlar.

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