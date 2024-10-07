Beyni geliştiriyor, hafızayı makine gibi çalıştırıyor: Bir gece suda bekletip tüketin

Cevizlerin bulunduğu alanı el birliğiyle oluşturduklarını ve hasadı da imece usulü ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Ateş, “Bahçede Tunceli merkezden, Pertek’ten, Düzce’den gelen arkadaşlarımız var, hep beraber bu işi yapıyoruz” diye konuştu.



Bu yıl ceviz veriminin düşük olduğunu söyleyen Ateş, ''Buna rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ürünün toplanması, kurutulması zahmetli. En az 20 günümüzü alıyor. Ülkenin ekonomik durumuna da baktığımız zaman insanların alım gücü de düşük. Bizim için hobi gibi bir şey. Buradan para kazanıyor değiliz. Zaten yaptığımız masraf alacağımız paradan fazla'' şeklinde konuştu.