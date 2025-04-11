Beyni sağlıklı tutan 7 gıda: Zihinsel gücü artırıyor

Vücudumuzdaki kanın yaklaşık %25’i beynimize gidiyor. Bu nedenle kalp ve damar sağlığını koruyan bir beslenme biçimi, aynı zamanda zihinsel fonksiyonları da destekliyor. Ancak yüksek oranda doymuş yağ, rafine karbonhidrat ve aşırı şeker içeren işlenmiş gıdalar, beyin damarlarına zarar vererek felç, bunama ve bilişsel gerileme riskini artırabiliyor.



Aşırı şeker tüketimi, beyin metabolizmasını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, bilişsel gerilemenin her zaman geri döndürülemeyeceğini, ancak sağlıklı bir beslenmeyle nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini vurguluyor.



Peki, beyin sağlığı için soframızda neler olmalı? İşte her gün ya da en azından haftalık olarak tüketilmesi önerilen 7 gıda:





