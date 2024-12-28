Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor

BİTTER ÇİKOLATA

Flavonoidler, antioksidanlar ve kafein açısından zengin olan bitter çikolata, beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Flavonoidler inflamasyonu azaltır ve beyne giden kan akışını arttırır; bunların her ikisi de bilişsel işlevi geliştirebilir. Bitter çikolatadaki kafein aynı zamanda uyanıklığı ve odaklanmayı da artırabilir. En az %70 kakao içeren bitter çikolatayı seçin ve her gün kendinize küçük bir parça ikram edin. Kakao tozunu tatlılara ve smoothielere de dahil edebilirsiniz.