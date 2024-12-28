Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor

Vücudun en önemli organlarından biri olan beyin, gelişin ve zihin sağlığı için bazı besinlere ihtiyaç duyar. Tükettiğiniz her besin beyin fonksiyonu ve hafıza üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Beyne iyi gelen bu besinleri düzenli olarak tüketmek zihinsel ve bilişsel fonksiyonların korunması için önemlidir. Peki, beyni güçlendiren besinler nelerdir?

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 1

Vücudun genel sağlığını korumak ve beyin gelişimi için sağlıklı beslenme büyük önem taşır. Beyne iyi gelen besinler, beynin sağlıklı ilerleyişine yardımcı olan, zihinsel ve bilişsel fonksiyonların gelişmesine etki eden, hafızayı güçlendiren ve gün içerisinde odaklanmayı kolaylaştıran besinlerdir.

SAĞLIK HABERLERİ

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 2

Genellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan besinler beyin sağlığının gelişimi için önemli bir rol oynar.

İşte beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olan besinlerin listesi;

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 3

YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıklar içerisinde bol miktarda omega-3 yağ asitleri barındırır. Bu yağlar kişinin hafızası, odaklanması ve öğrenmesi için gerekli olarak görülür.

Omega-3'ler yaşla beraber oluşan zihinsel gerilemeyi yavaşlatarak Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabilir. Somon, alabalık, istavrit, hamsi, palamut ve sardalya beyin gelişimi için tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 4

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini anti-inflamatuar ve antioksidan içeriği sayesinde beyin sağlığının gelişimi için önemlidir. Doğada bulunan en güçlü antioksidan kaynaklarından biri.

Beyin yaşlanmasını geciktirerek oksidatif strese ve inflamasyona karşı savaşır.

Yaban mersini içerisindeki antioksidanlar ise beyin hücrelerinin iyileşmesine yardımcı olur. Bunun yanında flavonoidler sayesinde de beyin hücrelerini koruyarak öğrenme kapasitesini artmasını sağlar.

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 5

TOHUMLAR VE FINDIK

Sert kabuklu yemişler ve tohumlar (özellikle ceviz, badem, keten tohumu ve chia tohumu) beyni destekleyen harika besin kaynaklarıdır. Beynin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olan antioksidanlar, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindirler.

Düzenli fındık yemenin, araştırmalarda daha iyi bilişsel işlev ve daha düşük nörodejeneratif hastalık riski ile ilişkilendirildiği görülmüştür. Atıştırmalık olarak bir avuç kuruyemiş yiyin, bunları salatalara, yoğurda veya yulaf ezmesine ekleyin ve ilave besin değeri için üstüne tohum ekleyin.

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 6

BİTTER ÇİKOLATA

Flavonoidler, antioksidanlar ve kafein açısından zengin olan bitter çikolata, beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Flavonoidler inflamasyonu azaltır ve beyne giden kan akışını arttırır; bunların her ikisi de bilişsel işlevi geliştirebilir. Bitter çikolatadaki kafein aynı zamanda uyanıklığı ve odaklanmayı da artırabilir. En az %70 kakao içeren bitter çikolatayı seçin ve her gün kendinize küçük bir parça ikram edin. Kakao tozunu tatlılara ve smoothielere de dahil edebilirsiniz.

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 7

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, lahana ve brokoliyi içeren yeşil yapraklı sebzeler, beta karoten, lutein, K vitamini ve folat gibi beyne faydalı besinler açısından zengindir. Daha iyi beyin fonksiyonu ve daha yavaş bilişsel gerileme bu besinlerle bağlantılıdır. Özellikle K vitamini, beyin hücrelerinde sıkı bir şekilde paketlenmiş bir tür yağ olan sfingolipitlerin sentezi için gereklidir. Yapraklı yeşillikler salatalara, smoothie'lere veya akşam yemeklerine garnitür olarak eklenebilir.

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 8

Beyin sağlığını ve vücut sağlığını korumanın yolu sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek ve dengeli beslenmekten geçiyor.

Harvard Üniversitesi ve Leipzig Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptıkları ortak çalışmalarda beslenme biçiminin beyin sağlığını nasıl etkilediği incelendi

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bulgularında, kan şekeri kontrolünün iyileştirilmesinin yaşa bağlı beyin dejenerasyonuyla mücadelede güçlü bir strateji olabileceğini belirttiler.

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 9


Araştırmada beyin görüntülemesini kullanarak beynin biyolojik yaşını inceledi. Bu, beyin yaşının beynin sağlık durumunu yansıttığını ve genellikle bir bireyin gerçek yaşından önemli ölçüde farklı olabileceğini öne sürdü.

Bilim insanları, kan şekeri kontrolünü iyileştirmede faydalı olduğu söylenen Akdeniz tipi beslenme biçimini (Akdeniz diyeti) inceledi.

Beslenme biçimi bitki bazlı polifenoller açısından zenginse, kan-beyin bariyerini geçtiğinde ve beyin iltihabını azalttığında faydalı olacaktır.

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 10

Araştırma Akdeniz diyetinin yaşa bağlı beyin atrofisinde faydalı olabileceğini ve bunama ve Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkların öncüsü olabileceğini öne sürüyor

Yeşil çay gibi bitki bazlı yiyecek ve içeceklerde bulunan polifenoller yaşlanmayı yavaşlatabilir.

Beyni şarj edip, hafızayı güçlendiriyor: 1 lokması zihni geliştirmeye yetiyor - 11

AKDENİZ DİYETİ EN SAĞLIKLI BESLENME BİÇİMİ

Uzmanlar Akdeniz tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme biçimi olduğunu söylüyor. Bol bol sebze ve meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve balık gibi yağ oranı düşük proteinler yediğini; kırmızı et, alkol ve işlenmiş gıdaları ise sınırlı miktarda tüketildiğinde kanser riskini azaltabilmeniz mümkün.

Akdeniz diyetinin kalp sağlığına faydalı olduğunu da hatırlatan Dr. Landau, "Araştırmalar bu şekilde beslenmekle kalp krizi ve inme riskinin azalması arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor" dedi.

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