Beynin hızlı yaşlanmasına neden olan sessiz tehditler
Çinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırma, beynin hızlı yaşlanmasına yol açabilecek beş önemli sağlık riskini ortaya koydu. Araştırmaya göre, çoğu zaman fark edilmeyen bu "sessiz tehditler", sadece fiziksel sağlığı değil, zihinsel işlevleri de ciddi şekilde etkileyebiliyor.
Pekin'deki Başkent Tıp Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, yaş ortalaması 55 olan 964 kişi 12 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların sağlık durumları ve beyin yapıları, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile incelendi. Bilim insanları, bu verilerle oluşturdukları beyin yaşı tahmin modeliyle, kişilerin biyolojik beyin yaşlarını hesapladı.