Beynin hızlı yaşlanmasına neden olan sessiz tehditler

Araştırma sonuçlarına göre, dört ila beş risk faktörüne sahip bireylerin beyin yaşlarının, daha az riske sahip olanlara kıyasla "kayda değer ölçüde daha yüksek" olduğu görüldü. Bu durum, yaşam tarzı ve metabolik faktörlerin bir araya gelerek beynin yaşlanmasını hızlandırdığını ortaya koyuyor.



Özellikle yüksek tansiyonun, beyin yapısına en fazla zarar veren etken olduğu belirlendi. Uzmanlar, bu durumun beyindeki iletişimi sağlayan beyaz cevher liflerini etkileyerek bilişsel gerilemeye ve demans gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabileceğini vurguluyor.



Araştırmacılar, bu risk faktörlerinin çoğunun belirgin semptomlara neden olmaması nedeniyle genellikle fark edilmediğini ifade ediyor. Bu da beyin sağlığı açısından ciddi bir tehlike yaratıyor.





