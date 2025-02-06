Beynin yaşlanmasını engelliyormuş: Yüksek tansiyona da iyi geliyor

Pancar sağlığa olan faydalarıyla bilinen bir sebze. Yapılan son araştırmalarda özellikle pancar suyunun yaşlanma karşıtı faydalar sağlayabileceğini ortaya çıkardı. Peki, pancar suyunun faydaları nelerdir?

Beynin yaşlanmasını engelliyormuş: Yüksek tansiyona da iyi geliyor - 1

Wake Forest Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, egzersizden önce pancar suyu içmek, özellikle yüksek tansiyonu olan yaşlı yetişkinlerde beyin için yaşlanma karşıtı faydalar sağlayabilir. Nitrat açısından zengin olan pancar suyu tüketmek, beyin bağlantısını ve beyne oksijen iletimini iyileştirerek motor aktivite bölgelerini güçlendirir ve egzersizin olumlu etkilerini güçlendirir.


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Beynin yaşlanmasını engelliyormuş: Yüksek tansiyona da iyi geliyor - 2

Bu muhteşem sebzeyi takip etmenin birçok sağlık faydası vardır. Ancak, pancar tüketmenin yeni bulunan bir faydası sizi daha da etkileyecektir. Wake Forest Üniversitesi araştırmacıları tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışma, egzersizden önce pancar suyu içmenin, özellikle yüksek tansiyonu olan yaşlı yetişkinlerde beyin için yaşlanma karşıtı faydalar sağlayabileceğini buldu. Çalışmaya, haftada üç kez koşu bandında yürümeden önce pancar suyu içen 55 yaş ve üzeri 26 katılımcı katıldı.


Beynin yaşlanmasını engelliyormuş: Yüksek tansiyona da iyi geliyor - 3

Araştırma ekibi, egzersizin beyin yaşlanması üzerindeki bilinen olumlu etkilerini artırmanın yollarını keşfetmeyi amaçladı. Katılımcıları iki gruba ayırdılar,. Hipertansif yaşlı yetişkinler üzerinde yaptığımız bu kısa eğitim çalışmasında, yalnızca egzersize kıyasla, egzersize pancar kökü suyu takviyesi eklemenin, genç yetişkinlerde gördüğünüze çok benzeyen bir beyin bağlantısıyla sonuçlandığını gösterdik.


Beynin yaşlanmasını engelliyormuş: Yüksek tansiyona da iyi geliyor - 4

Çalışma katılımcıları, düzenli egzersiz yapmadıkları, yüksek tansiyonları olduğu ve rahatsızlıkları için iki ilaçtan fazlasını almadıkları için özel olarak seçildiler. 50 dakikalık koşu bandı yürüyüşünü tamamlamadan bir saat önce pancar kökü suyu takviyesini tükettiler.

Nitrik oksit gerçekten güçlü bir moleküldür. Vücudun hipoksik veya oksijene ihtiyaç duyan bölgelerine gider ve beyin vücudunuzdaki oksijenin yoğun bir besleyicisidir.


Beynin yaşlanmasını engelliyormuş: Yüksek tansiyona da iyi geliyor - 5

Pancarda bol miktarda bulunan diyet nitratı, yutulduğunda nitrite ve ardından nitrik okside (NO) dönüşür. Araştırmacılara göre, çok sayıda çalışma nitrik oksidin vücuttaki kan akışını artırarak her yaştan bireyde egzersiz performansını artırabileceğini göstermiştir. Nitrik oksit çok güçlü bir kimyasaldır. Wake Forest Üniversitesi'nden W Jack Rejeski'ye göre, "vücudun hipoksik veya oksijene ihtiyaç duyan kısımlarına gider ve beyin vücudunuzdaki oksijenin yoğun bir besleyicisidir.

Araştırma, pancar suyunu egzersizle birleştirmenin beyne daha fazla oksijen ilettiğini ve beynin motor aktivite bölgesini güçlendiren koşullar yarattığını ortaya koymuştur. Egzersizden sonra, gerçek pancar suyu alan grup, plasebo grubuna kıyasla önemli ölçüde daha yüksek nitrat ve nitrit seviyeleri gösterdi.


Beynin yaşlanmasını engelliyormuş: Yüksek tansiyona da iyi geliyor - 6

Pancarlar daha önce sağlık yararları nedeniyle tanınmıştır. Kök sebze, genellikle sağlıklı gıda mağazası meyve sularında tatlandırıcı bir bileşen olarak kullanılır. Önceki araştırmalar, pancarların kan basıncını düzenlemeye ve egzersiz performansını ve dayanıklılığını artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Özellikle, pancarlarda doğal olarak bulunan ve vücuttaki kan akışını artırdığı ve egzersiz performansını iyileştirdiği gösterilen bir madde olan nitrat içeren çalışma.

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