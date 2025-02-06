Beynin yaşlanmasını engelliyormuş: Yüksek tansiyona da iyi geliyor

Bu muhteşem sebzeyi takip etmenin birçok sağlık faydası vardır. Ancak, pancar tüketmenin yeni bulunan bir faydası sizi daha da etkileyecektir. Wake Forest Üniversitesi araştırmacıları tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışma, egzersizden önce pancar suyu içmenin, özellikle yüksek tansiyonu olan yaşlı yetişkinlerde beyin için yaşlanma karşıtı faydalar sağlayabileceğini buldu. Çalışmaya, haftada üç kez koşu bandında yürümeden önce pancar suyu içen 55 yaş ve üzeri 26 katılımcı katıldı.





