Beynin yaşlanmasını engelliyormuş: Yüksek tansiyona da iyi geliyor
Pancar sağlığa olan faydalarıyla bilinen bir sebze. Yapılan son araştırmalarda özellikle pancar suyunun yaşlanma karşıtı faydalar sağlayabileceğini ortaya çıkardı. Peki, pancar suyunun faydaları nelerdir?
Wake Forest Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, egzersizden önce pancar suyu içmek, özellikle yüksek tansiyonu olan yaşlı yetişkinlerde beyin için yaşlanma karşıtı faydalar sağlayabilir. Nitrat açısından zengin olan pancar suyu tüketmek, beyin bağlantısını ve beyne oksijen iletimini iyileştirerek motor aktivite bölgelerini güçlendirir ve egzersizin olumlu etkilerini güçlendirir.