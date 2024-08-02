Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız oluşu ve dış yüzeyinin parlaklığı sebebiyle rağbet gören "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadına başlandı. Fasulye, hem lezzetli hem de besleyici bir sebze. Vücuda faydalarıyla beslenmede önemli bir yere sahip olan fasulyenin kilogramını 60 liradan satılıyor.
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescillenen ve yaklaşık 1600 dekar alanda yetiştirilen fasulye, tarlalardan hasat edilip toptancılara satıldıktan sonra çevredeki İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor.