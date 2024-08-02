Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız oluşu ve dış yüzeyinin parlaklığı sebebiyle rağbet gören "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadına başlandı. Fasulye, hem lezzetli hem de besleyici bir sebze. Vücuda faydalarıyla beslenmede önemli bir yere sahip olan fasulyenin kilogramını 60 liradan satılıyor.

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 1

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescillenen ve yaklaşık 1600 dekar alanda yetiştirilen fasulye, tarlalardan hasat edilip toptancılara satıldıktan sonra çevredeki İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 2

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, ilçe merkezi ve köylerinde mayıs ayında ekilen, boyu 2 metreye ulaşan fasulyenin, kısa sürede pişmesi ve lezzeti sebebiyle diğer çeşitlerden fazla talep edildiğini söyledi.

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 3

Havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle bu yıl fasulye bitkilerinde çiçek dökülmeleri yaşandığını belirten Sert, bunun 1 dekarda 1 ton olması gereken verimin düşmesine yol açtığını dile getirdi.

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 4

İlçeye özgü "Pazarcık boncuğu" fasulyenin 500'e yakın aile tarafından yetiştirildiğini ifade eden Sert, ürünün en önemli özelliklerinin kılçığının bulunmaması ve dış yüzeyinin parlaklığı olduğunu söyledi.

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 5


Arapdede köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Akgül de 2 ton fasulye alabildiği arazisinden bu sene verim azaldığı için en fazla 600 kilogram mahsul toplayabileceğini belirtti.

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 6

Toptancı Alihan Erdem de üreticiden fasulyenin kilogramını 60 liradan aldıklarını dile getirdi.

Fasulye, hem lezzetli hem de besleyici bir gıda maddesidir ve birçok sağlık faydası sağlar.

İşte fasulyenin bazı önemli faydaları:

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 7

PROTEİN VE LİF KAYNAĞI

Yüksek miktarda protein içeren fasulye, bağırsak sağlığını da destekliyor. Bol lif kaynağı olduğu için sindirim sistemini çalıştırıyor ve kabızlığı önlüyor.

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 8

DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız fasulyeyi diyet listenize ekleyebilirsiniz. Sağlıklı bir diyetin parçası olan fasulye düşük yağ oranıyla kalp sağlığına da katkıda bulunuyor.

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 9

VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

Fasulye, demir, magnezyum, potasyum, çinko ve folat gibi önemli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu besin öğeleri vücudun çeşitli işlevleri için gereklidir. Serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu, hücre hasarını önlemeye ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Bilecik'in "boncuğu" kan şekerini düzenliyor! Vücuda magnezyum, demir, çinko depoluyor - 10

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Fasulye sağlıklı bir sebzedir düşük glisemik indekse sahiptir, bu da kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Diyabet hastaları için bu, kan şekerini daha iyi kontrol edebilmeleri anlamına gelir.

DAHA FAZLA GÖSTER