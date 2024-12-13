Bilim dünyası ikiye bölündü: Organ nakliyle anılar ve kişilik özellikleri aktarılıyor olabilir!

Organ nakli ile ilgili yapılan yeni bir araştırma bilim dünyasını ikiye böldü.

Araştırmaya göre, hastalar, ameliyat sonrası kişiliklerinde, hobilerinde ve hatta yemek tercihlerinde belirgin değişimler yaşadıklarını bildirdi. İlginç olan ise, bu değişimlerin organ bağışçılarının özellikleriyle örtüşmesi.