Bilim dünyası ikiye bölündü: Organ nakliyle anılar ve kişilik özellikleri aktarılıyor olabilir!

Organ nakli ile ilgili korku filmlerini aratmayan bir araştırma, bilim dünyasını ikiye böldü. Araştırmaya göre, nakil yapılan hastalar yalnızca yeni bir organ değil, bağışçıların anılarını, kişilik özelliklerini ve hatta bazı tercihlerini de miras alıyor olabilir.

Bilim dünyası ikiye bölündü: Organ nakliyle anılar ve kişilik özellikleri aktarılıyor olabilir! - 1

Organ nakli ile ilgili yapılan yeni bir araştırma bilim dünyasını ikiye böldü. 

Araştırmaya göre, hastalar, ameliyat sonrası kişiliklerinde, hobilerinde ve hatta yemek tercihlerinde belirgin değişimler yaşadıklarını bildirdi. İlginç olan ise, bu değişimlerin organ bağışçılarının özellikleriyle örtüşmesi.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim dünyası ikiye bölündü: Organ nakliyle anılar ve kişilik özellikleri aktarılıyor olabilir! - 2

Bilim insanları, organ nakli yapılan kişiler üzerinde yaptığı incelemelerde dikkat çekici sonuçlarla karşılaştı.

İncelemeler sonucu nakil yapılan hastalar yalnızca yeni bir organ değil, bağışçıların anılarını, kişilik özelliklerini ve hatta bazı tercihlerini de miras alıyor olabilir.  

Bilim dünyası ikiye bölündü: Organ nakliyle anılar ve kişilik özellikleri aktarılıyor olabilir! - 3

Özellikle kalp nakli hastalarında gözlemlenen bu durum, böbrek, akciğer ve hatta yüz nakillerinde de bildirildi.

Bazı hastalar, ameliyat öncesinde hiç sevmedikleri yiyecekleri sever hale gelirken,  bazı hastaların müzik zevklerinden cinsel yönelimlerine kadar farklı tercihler geliştirdikleri bildirildi. 

Bilim dünyası ikiye bölündü: Organ nakliyle anılar ve kişilik özellikleri aktarılıyor olabilir! - 4

Araştırma, son 10 yıl içinde gerçekleştirilen 74 nakil vakasını inceledi. En çarpıcı örneklerden biri, 9 yaşında bir çocuğa yapılan kalp nakliydi.

Donörü, üç yaşında boğularak hayatını kaybeden bir kız çocuğuydu. Çocuk, nakilden sonra suya karşı ölümcül bir korku geliştirdi ve bu durum donörün ölüm şekliyle ilişkilendirildi.

Bilim dünyası ikiye bölündü: Organ nakliyle anılar ve kişilik özellikleri aktarılıyor olabilir! - 5

UZMANLAR ARASINDA TARTIŞMA

Kanada’daki McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu tür değişimlerin ameliyat sonrası psikolojik etkilerle açıklanabileceğini savunuyor. Rakip görüş ise, organ alan kişilerin, bağışçının hikayesinden haberdar olmasalar bile, organın bağışçıdan gelen özellikleri taşıdığına inandıklarını söylüyor.

Bilim dünyası ikiye bölündü: Organ nakliyle anılar ve kişilik özellikleri aktarılıyor olabilir! - 6

Hafıza transferi teorisi ve organ entegrasyonunun insan kimliğini nasıl etkilediği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar, bu fenomenin yalnızca tıp değil, aynı zamanda insan deneyimi ve nörobilim açısından da önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

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