Bilim dünyası ikiye bölündü: Organ nakliyle anılar ve kişilik özellikleri aktarılıyor olabilir!
Organ nakli ile ilgili korku filmlerini aratmayan bir araştırma, bilim dünyasını ikiye böldü. Araştırmaya göre, nakil yapılan hastalar yalnızca yeni bir organ değil, bağışçıların anılarını, kişilik özelliklerini ve hatta bazı tercihlerini de miras alıyor olabilir.
Organ nakli ile ilgili yapılan yeni bir araştırma bilim dünyasını ikiye böldü.
Araştırmaya göre, hastalar, ameliyat sonrası kişiliklerinde, hobilerinde ve hatta yemek tercihlerinde belirgin değişimler yaşadıklarını bildirdi. İlginç olan ise, bu değişimlerin organ bağışçılarının özellikleriyle örtüşmesi.