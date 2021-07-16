Bilim dünyasında bir ilk: Konuşamayan felçli bir adamın beyin dalgaları, cümlelere dönüştürüldü

Çalışmayı yöneten ABD’deki California Üniversitesi'nden beyin cerrahı Dr. Edward Chang, “Çoğumuz konuşma yoluyla ne kadar kolay iletişim kurduğumuzu kabul ediyoruz. Bu yeteneğini kaybetmiş hastaların yıkımını hafifletmek için yeni bir alanın en başında olduğumuzu düşünmek heyecan verici” dedi.

Bununla birlikte, günümüzde felç nedeniyle konuşamayan veya yazamayan insanların iletişim kurma becerisi bir şekilde gerçekleşiyor Örneğin, çalışmada mahremiyetini korumak amacıyla ismin açıklamayan adamın, bir beyzbol şapkasına bağlı bir işaretçi kullandığı açıklandı.Bu işaretçi başını ekrandaki kelimelere veya harflere dokunmak için hareket ettirmesine izin veriyor.