Bilim dünyasınında tartışma yaratan yöntem: Kendi kanserini böyle tedavi etti!
Beata Halassy isimli bilim insanı kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi. Kanserini kendi geliştirdiği virüsle tedavi eden 53 yaşındaki virolog kadın tartışmalara yol açtı. Uzmanların uygulanmaması konusunda uyardığı yeni yöntem, birçok hakemli dergi tarafından da reddedildi.
Kanserini kendi geliştirdiği virüslerle tedavi eden bilim İnsanın yöntemi tartışmalara yol açtı.
53 yaşındaki virolog Beata Halassy, 2020 yılında nükseden meme kanserini tedavi etmek için geleneksel yöntemleri reddederek, kendi geliştirdiği bir virüs tedavisiyle sağlığına kavuştu.
Halassy, sol memesinin alınmasına neden olan kanserin yeniden ortaya çıkmasının ardından kemoterapi yerine, onkolitik viroterapi (OVT) adını verdiği deneysel bir tedavi yöntemi kullanmaya karar verdi.