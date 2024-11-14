Bilim dünyasınında tartışma yaratan yöntem: Kendi kanserini böyle tedavi etti!

Beata Halassy isimli bilim insanı kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi. Kanserini kendi geliştirdiği virüsle tedavi eden 53 yaşındaki virolog kadın tartışmalara yol açtı. Uzmanların uygulanmaması konusunda uyardığı yeni yöntem, birçok hakemli dergi tarafından da reddedildi.

Bilim dünyasınında tartışma yaratan yöntem: Kendi kanserini böyle tedavi etti! - 1

Kanserini kendi geliştirdiği virüslerle tedavi eden bilim İnsanın yöntemi tartışmalara yol açtı. 

53 yaşındaki virolog Beata Halassy, 2020 yılında nükseden meme kanserini tedavi etmek için geleneksel yöntemleri reddederek, kendi geliştirdiği bir virüs tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Halassy, sol memesinin alınmasına neden olan kanserin yeniden ortaya çıkmasının ardından kemoterapi yerine, onkolitik viroterapi (OVT) adını verdiği deneysel bir tedavi yöntemi kullanmaya karar verdi.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim dünyasınında tartışma yaratan yöntem: Kendi kanserini böyle tedavi etti! - 2

ONKOLİTİK VİROTERAPİ NEDİR? 

Onkolitik viroterapi, kanser hücrelerine saldırmak için genetik olarak değiştirilmiş virüslerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir.

Bu virüsler, sağlıklı hücrelere zarar vermeden yalnızca kanserli hücreleri hedef alır ve bağışıklık sistemini hastalıkla mücadeleye yönlendirir. Ancak, bu tedavi henüz dünya çapında geniş bir onay almış değil ve çoğunlukla ileri evre kanserlerde test edilmektedir.

Bilim dünyasınında tartışma yaratan yöntem: Kendi kanserini böyle tedavi etti! - 3

Halassy, virüslerin genetik yapısının değiştirilerek kanser hücrelerine saldıracak şekilde programlandığını açıkladı. Kızamık ve veziküler stomatit virüslerini kullanarak tedaviye başladı. Halassy'nin laboratuvarındaki deneylerin ardından, tedavi başarılı sonuçlar doğurdu ve Halassy, 4 yıldır kansersiz bir yaşam sürdüğünü belirtiyor.

Bilim dünyasınında tartışma yaratan yöntem: Kendi kanserini böyle tedavi etti! - 4

BİLİM DÜNYASINDAN TEPKİLER

Halassy’nin tedavi süreci, bilim camiasında büyük bir tartışma yarattı. Tedavi, etik kaygıları ve güvenlik endişelerini gündeme getirdi. ABD'deki Illinois Üniversitesi'nden Jacob Sherkow, Halassy’nin kendi üzerinde deney yapmasının etik sınırlar içinde olup olmadığı konusunda kaygılarını dile getirdi. Sherkow, "Bence sonuçta etik sınırlar içinde kalıyor ancak bu kesin bir durum değil," diyerek, daha fazla etik perspektifin ortaya konması gerektiğini belirtti.

Halassy’nin deneysel tedavi sürecinin başkaları tarafından örnek alınmasının riskli olabileceğini vurgulayan uzmanlar, tedavinin yalnızca uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Halassy de, OVT yönteminin yüksek bilgi ve deneyim gerektirdiğinden, başkalarının kendi tedavisini taklit etmeye kalkışmayacağını düşündüğünü söyledi.

Bilim dünyasınında tartışma yaratan yöntem: Kendi kanserini böyle tedavi etti! - 5

HAKEMLİ DERGİLER ÇALIŞMASINI REDDETTİ

Halassy, olumlu sonuçlar almasının ardından, kendi tedavi yöntemini dünyayla paylaşmak istedi. Ancak, çok sayıda hakemli dergi, çalışmasını reddetti. Nihayetinde, bu deneysel tedavi üzerine yazdığı makale, Ağustos ayında Vaccines dergisinde yayımlandı. Halassy, eylül ayında da hayvanlardaki kanser tedavisinde OVT kullanımı üzerine araştırmalar yapabilmek için fon aldığını açıkladı.

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