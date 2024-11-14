Bilim dünyasınında tartışma yaratan yöntem: Kendi kanserini böyle tedavi etti!

BİLİM DÜNYASINDAN TEPKİLER

Halassy’nin tedavi süreci, bilim camiasında büyük bir tartışma yarattı. Tedavi, etik kaygıları ve güvenlik endişelerini gündeme getirdi. ABD'deki Illinois Üniversitesi'nden Jacob Sherkow, Halassy’nin kendi üzerinde deney yapmasının etik sınırlar içinde olup olmadığı konusunda kaygılarını dile getirdi. Sherkow, "Bence sonuçta etik sınırlar içinde kalıyor ancak bu kesin bir durum değil," diyerek, daha fazla etik perspektifin ortaya konması gerektiğini belirtti.



Halassy’nin deneysel tedavi sürecinin başkaları tarafından örnek alınmasının riskli olabileceğini vurgulayan uzmanlar, tedavinin yalnızca uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Halassy de, OVT yönteminin yüksek bilgi ve deneyim gerektirdiğinden, başkalarının kendi tedavisini taklit etmeye kalkışmayacağını düşündüğünü söyledi.



