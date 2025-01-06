Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı
Kahvaltı için genellikle "günün en önemli öğünü" cümlesi kullanılır. Sabah tükettiğiniz her besin günün genelini ve vücut sağlığınızı etkiler. Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada kahvaltıyla ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Kahvaltıda 'ideal miktarda' enerji tüketmeyenlerin, vücut kitle indeksinin yüzde 3.5 daha yüksek olduğu ve bel çevresinin de yüzde 4 daha büyük olduğu görüldü.
Bilim insanları, kilo vermek isteyenlerin kahvaltıyı atlamaması gerektiğini açıkladı.