Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı

BEL ÇEVRESİNİ GENİŞLETİYOR

Araştırmada, kahvaltıda çok az ya da çok fazla yiyenlerin VKİ’sinin yüzde 2 ile 3.5 daha yüksek olduğu ve bel çevresinin de yüzde 2 ile yüzde 4 daha büyük olduğu görüldü.