Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı

Kahvaltı için genellikle "günün en önemli öğünü" cümlesi kullanılır. Sabah tükettiğiniz her besin günün genelini ve vücut sağlığınızı etkiler. Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada kahvaltıyla ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Kahvaltıda 'ideal miktarda' enerji tüketmeyenlerin, vücut kitle indeksinin yüzde 3.5 daha yüksek olduğu ve bel çevresinin de yüzde 4 daha büyük olduğu görüldü.

Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı - 1

Bilim insanları, kilo vermek isteyenlerin kahvaltıyı atlamaması gerektiğini açıkladı.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı - 2

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan bir hastanede 55-75 yaş arasındaki 383 obez birey üzerinde yapılan araştırma, katılımcıların kahvaltı kalori alımlarıyla sağlık ölçümlerini karşılaştırdı.

Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı - 3

Tüm katılımcılar, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi kalp problemleri ve diyabet riskini artıran metabolik sendrom teşhisiyle klinik bir deneye katıldılar.

Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı - 4

Bu deneyde, sebze ve tam tahıllar açısından zengin bir Akdeniz diyeti uygulandı.

Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı - 5

BEL ÇEVRESİNİ GENİŞLETİYOR

Araştırmada, kahvaltıda çok az ya da çok fazla yiyenlerin VKİ’sinin yüzde 2 ile 3.5 daha yüksek olduğu ve bel çevresinin de yüzde 2 ile yüzde 4 daha büyük olduğu görüldü.

Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı - 6

Kan testlerinin analizinde ise kahvaltıda az ya da çok yiyenlerin kanlarındaki yağ seviyelerinin daha yüksek olduğu ve bunun kalp hastalığında risk faktörü olarak kabul edildiği ifade edildi.

Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı - 7

KİLO YÖNETİMİNDE ETKİLİ ROL OYNUYOR

Bilim insanları, kahvaltının sadece kalorisi değil, besin kalitesinin de sağlık üzerinde etkili olduğunu belirtti. Yüksek yağ, tuz ve şeker içeren yiyecekler (kızartmalar gibi) tüketenlerin, kalori miktarından bağımsız olarak daha kötü sağlık sonuçlarına sahip olduğu bulundu.

Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı - 8

Araştırma sonucunda bilim insanları, kahvaltının dengeli ve kaliteli olmasının genel sağlık ve kilo yönetimi açısından önemli bir rol oynadığını vurgularken diyet yapanların günlük enerji alımının yüzde 20-30’unu kahvaltıda tüketmesi gerektiğini açıkladı.

Bilim insanları 3 yıl boyunca 383 kişiyi izledi: Kalbi yorduğu kanıtlandı - 9

Bu, erkekler için 500-750 kalori, kadınlar için ise 400-600 kalori anlamına geliyor.

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