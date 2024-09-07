Bilim insanları açıkladı: 1 bardak kahve içince neden tuvaletiniz geliyor?

Ayrıca kafein mide asidi üretimini artırabilir, bu da mide ekşimesi veya asit reflüsüne neden olabilir, bu da rahatsız edici ve hatta ağrılı olabilir.

Dr. Brown, kahve çekirdeklerinin klorojenik asit adı verilen bir maddeye sahip olduğunu ve bunun bir tür antioksidan olduğunu açıkladı. "Bu bileşik bağırsaktaki kasları uyararak bağırsak hareketlerini tetikleyebilir" dedi.



