Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi

Zeytinyağı en sağlıklı yağlar arasında yapılıyor. Yapılan araştırmalar düzenli olarak zeytinyağı tüketmenin bilinmeyen bir faydasını daha ortaya çıkardı. Günlük beslenmenize az miktarda zeytinyağı eklemek demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi - 1

Yeni bir araştırma 28 yıl boyunca 92.000'den fazla katılımcının verilerini analiz etti. Katılımcılara her dört yılda bir beslenme düzenleri ve zeytinyağı tüketimleri soruldu.

Günde yedi gramdan (yaklaşık yarım yemek kaşığı) fazla zeytinyağı tüketenlerin, nadiren veya hiç tüketmeyenlere kıyasla demans nedeniyle ölme olasılıkları yüzde 28 daha azdı.

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Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi - 2

Ancak bu, ilişkileri belirleyebilen ancak neden ve sonucu belirleyemeyen gözlemsel bir çalışmadır. Başka bir deyişle, zeytinyağının kendisinin demansla ilişkili ölüm riskini doğrudan azaltıp azaltmadığı veya başka yaşam tarzı faktörlerinin rol oynayıp oynamadığı belirsizdir.

Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi - 3

Alzheimer Derneği'nde tıbbi ve bilimsel ilişkiler direktörü olan Dr. Stefana Forner, yaptığı açıklamada, "Bu çalışmada, belirli gıda alımı ile demans kaynaklı ölüm riski arasındaki olası bağlantıları belirlemek amacıyla insanların sağlık kayıtları, ölüm kayıtları, diyetleri ve beslenme sıklığı anketleri incelendi." dedi.

Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi - 4

Forner, "Bu, bazı insanların zeytinyağı yediği, bazılarının yemediği, bir tedavi klinik çalışmasının yürütülme şeklinin altın standardı olan bir müdahale çalışması değil" diye ekledi.

Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi - 5

Bir kaşık zeytinyağının demans kaynaklı ölüm riskini azaltacağını düşünmeseniz de, onu beslenme düzeninize dahil etmek bilişsel sağlığı destekleyensağlık yararları sağlayabilir.

Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi - 6

Diyetistyen Leah Barron, "Zeytinyağının ve diğer doymamış yağ kaynaklarının, kolesterol seviyelerini düşürmek, kan basıncını düşürmek ve kalp hastalığı riskini azaltmak da dahil olmak üzere kardiyovasküler sağlık açısından önemli olduğunu uzun zamandır biliyoruz. "

Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi - 7

Kalp ve beyin sağlığı arasındaki ilişki iyi bilinmektedir.American Heart Association Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, kalp hastalığı riski puanı yüksek olan kişilerin bilişsel işlevlerinin, riski düşük olanlara kıyasla daha kötü olduğunu bulmuştur; bu da kalp için iyi olanın beyin için de iyi olduğunu göstermektedir.

Uzmanlar, beyin sağlığı için günlük bir kaşık zeytinyağı gibi tek bir "sihirli formüle" güvenmek yerine, beslenme alışkanlıklarınızın genel görünümüne odaklanmanın önemli olduğunu söylüyor.

Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi - 8

Forner, "Genel olarak kalp sağlığına uygun bir diyet yapmak, kişinin bilişsel gerileme ve bunama riskini azaltmaya katkıda bulunabilir" dedi.

Forner, "Ancak, titiz bilimsel araştırmalarla Alzheimer'ı veya diğer bunamayı önlediği, tedavi ettiği veya iyileştirdiği gösterilen tek bir yiyecek veya içerik yoktur." diyor.

Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi - 9

Günlük bir kaşık zeytinyağı demans riskinizi azaltmanın garantili bir yolu olmasa da, dengeli, kalp dostu bir beslenme düzeninin parçası olarak diyetinize dahil etmek beyin sağlığı için faydalar sağlayabilir. Çalışma, zeytinyağı ile demans kaynaklı ölüm oranının düşmesi arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu öne sürüyor ancak uzmanlar bunun sihirli bir çözüm olmadığını vurguluyor. Hem kalp hem de beyin sağlığını desteklediği bilinen doymamış yağlar, meyveler, sebzeler ve tam tahıllar açısından zengin bir beslenme biçimine odaklanarak genel sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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