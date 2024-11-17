Bilim insanları açıkladı: 1 kaşık zeytinyağının bilinmeyen etkisi

Yeni bir araştırma 28 yıl boyunca 92.000'den fazla katılımcının verilerini analiz etti. Katılımcılara her dört yılda bir beslenme düzenleri ve zeytinyağı tüketimleri soruldu.

Günde yedi gramdan (yaklaşık yarım yemek kaşığı) fazla zeytinyağı tüketenlerin, nadiren veya hiç tüketmeyenlere kıyasla demans nedeniyle ölme olasılıkları yüzde 28 daha azdı.